- 14 Ara 2022 - 14:37 G: 14 Ara 2022 - 14:48

Sipahi Dizisi İlk Bölümüyle Kasıp Kavurdu! Kaan Yıldırım Resmen Yargı Dağıttı; Sahneleri İzleyenler Mosmor Kesildi!

Ekranların yeni dizisi olan Sipahi, ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. CNP Film imzası ile Show TV ekranlarından seyirci ile buluşan Sipahi dizisinin ilk bölümü, Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarına damga vurdu. Aynı zamanda reytinglerde de iyi bir izlenme payı elde eden Sipahi dizisinin ilk bölümünde yaşananlar ise herkesi resmen şaşkına çevirdi. İşte Sipahi dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların yeni dizisi olan Sipahi, ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. CNP Film imzası ile Show TV ekranlarından seyirci ile buluşan Sipahi dizisinin ilk bölümü, Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarına damga vurdu. Aynı zamanda reytinglerde de iyi bir izlenme payı elde eden Sipahi dizisinin ilk bölümünde yaşananlar ise herkesi resmen şaşkına çevirdi. Peki, Sipahi dizisinde neler oluyor? Sipahi dizisinin ilk bölümünde ne oldu? Sipahi dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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14 Ara 2022 - 14:37 - Dizi Haberleri

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