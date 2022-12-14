Burak Özçivit Eşi İçin Bunu da Yaptı! “Tamam Abi, En Çok Sen Aşıksın!” Parayı Pulu Gözü Görmüyor! Twitter Yıkılıyor…

Ünlüler dünyasının mutlu aile tablolarından birini çizen çiftlerinden olan ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz gün kameralara takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yeni doğacak bebekleri ile ilgili olarak da konuştu. Öte yandan Burak Özçivit’in Fahriye Evcen’e aldığı doğum hediyesi, muhabbet esnasında hemen göze takıldı! Peki, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yeni bebekleri için ne dedi? Burak Özçivit, Fahriye Evcen’e doğum hediyesi olarak ne aldı? İşte, detaylar…

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