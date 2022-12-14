Burak Özçivit Eşi İçin Bunu da Yaptı! “Tamam Abi, En Çok Sen Aşıksın!” Parayı Pulu Gözü Görmüyor! Twitter Yıkılıyor…
Ünlüler dünyasının mutlu aile tablolarından birini çizen çiftlerinden olan ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz gün kameralara takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yeni doğacak bebekleri ile ilgili olarak da konuştu. İşte detaylar...
Ünlüler dünyasının mutlu aile tablolarından birini çizen çiftlerinden olan ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz gün kameralara takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yeni doğacak bebekleri ile ilgili olarak da konuştu. Öte yandan Burak Özçivit’in Fahriye Evcen’e aldığı doğum hediyesi, muhabbet esnasında hemen göze takıldı! Peki, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yeni bebekleri için ne dedi? Burak Özçivit, Fahriye Evcen’e doğum hediyesi olarak ne aldı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
14 Ara 2022 - 14:51 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.