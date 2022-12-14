Güzel Günler’in Füsun’u Twitter’ı Salladı! Ebru Gündeş Bile İşin İçinde… Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Yok Artık!”
Güldür Güldür Show isimli eğlence programının Naime’si olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ecem Erkek, bu sezon kozasından çıktı. Önce bir film projesinde rol alan Ecem Erkek, ardından yeni dizisi için kolları sıvadı. Şimdilerde rol aldığı Güzel Günler isimli dizide Ebru Gündeş’ten bir parça seslendiren Ecem Erkek’in performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...
Güldür Güldür Show isimli eğlence programının Naime’si olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ecem Erkek, bu sezon kozasından çıktı. Önce bir film projesinde rol alan Ecem Erkek, ardından yeni dizisi için kolları sıvadı. Şimdilerde rol aldığı Güzel Günler isimli dizide Ebru Gündeş’ten bir parça seslendiren Ecem Erkek’in performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Ecem Erkek hangi şarkıyı söyledi? Ecem Erkek, Ebru Gündeş şarkısını nasıl seslendirdi? Ecem Erkek’in ses performansına ne gibi tepkiler geldi? İşte, detaylar…
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14 Ara 2022 - 15:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.