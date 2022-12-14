Güzel Günler’in Füsun’u Twitter’ı Salladı! Ebru Gündeş Bile İşin İçinde… Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Yok Artık!”

Güldür Güldür Show isimli eğlence programının Naime’si olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ecem Erkek, bu sezon kozasından çıktı. Önce bir film projesinde rol alan Ecem Erkek, ardından yeni dizisi için kolları sıvadı. Şimdilerde rol aldığı Güzel Günler isimli dizide Ebru Gündeş’ten bir parça seslendiren Ecem Erkek’in performansı sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Ecem Erkek hangi şarkıyı söyledi? Ecem Erkek, Ebru Gündeş şarkısını nasıl seslendirdi? Ecem Erkek’in ses performansına ne gibi tepkiler geldi? İşte, detaylar…

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