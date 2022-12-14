- 14 Ara 2022 - 14:57 G: 14 Ara 2022 - 15:10

Yüzünde Sivilce Lekesi Olanlar Dikkat! Sakın Bu Hataya Düşmeyin, Geri Dönüşü Yok… Bir Daha Tövbe Kurtulamazsınız!

Sivilcelerle başı arada kalan herkesin düşmesi muhtemel olan bu hataya sizde düşerseniz bir daha dönüşü imkansız olacak. Tövbeler etseniz de kurtulamayacağınız o hataya düşmemeniz içinse dermatologlardan gelen tavsiyeleri sizler için daha da yakından inceledik. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

En sık karşılaşılan cilt sorunlarından birisi olan sivilceler kimi zaman beslenmeye ya da dış etkenlere bağlı olsa da çoğunlukla içte yatan problemlerden kaynaklanır. Yüzünde sivilce lekesi olan kişilerin çözümler için başvurdukları yollarsa saymakla bitmiyor. Zaman zaman geçici süreli çözüm getiren bu yöntemlerden birisi var ki onu yapan bir daha eski cildine sahip olamıyor? Peki, uzak durmanız gereken o yöntem nedir?

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14 Ara 2022 - 14:57 Ankara- Yaşam

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