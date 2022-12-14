Yüzünde Sivilce Lekesi Olanlar Dikkat! Sakın Bu Hataya Düşmeyin, Geri Dönüşü Yok… Bir Daha Tövbe Kurtulamazsınız!
Sivilcelerle başı arada kalan herkesin düşmesi muhtemel olan bu hataya sizde düşerseniz bir daha dönüşü imkansız olacak. Tövbeler etseniz de kurtulamayacağınız o hataya düşmemeniz içinse dermatologlardan gelen tavsiyeleri sizler için daha da yakından inceledik. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
En sık karşılaşılan cilt sorunlarından birisi olan sivilceler kimi zaman beslenmeye ya da dış etkenlere bağlı olsa da çoğunlukla içte yatan problemlerden kaynaklanır. Yüzünde sivilce lekesi olan kişilerin çözümler için başvurdukları yollarsa saymakla bitmiyor. Zaman zaman geçici süreli çözüm getiren bu yöntemlerden birisi var ki onu yapan bir daha eski cildine sahip olamıyor? Peki, uzak durmanız gereken o yöntem nedir?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.