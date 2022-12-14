Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan’dan Aşk İddialarına Bomba Yanıt! Sevenlerine Öyle Bir Tokat Geldi Ki, 100 Yıl Geçse Unutmazlar…
Bir yıla yakındır Ada Masalı isimli dizide başrolü paylaştığı meslektaşı Alp Navruz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız ilişkisini noktalamıştı. Ardından ismi ünlü şarkıcı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan, hakkında çıkan aşk iddialarını yanıtsız bırakmayı tercih etti. İşte detaylar...
Bir yıla yakındır Ada Masalı isimli dizide başrolü paylaştığı meslektaşı Alp Navruz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız ilişkisini noktalamıştı. Ardından ismi ünlü şarkıcı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan, hakkında çıkan aşk iddialarını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Ayça Ayşin Turan ile adı aşk dedikodularına karışan Murat Boz ise, iddialar karşısında sessiz kalmadı! Peki, Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan arasında neler oluyor? Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan birlikte mi? İşte, detaylar...
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14 Ara 2022 - 15:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.