Öğrencilere Tam Tamına 5.500 TL Yardım Verilecek! Cumhurbaşkanı Öyle Bir Müjde Verdi Ki... Milyonlarca Lise ve üniversiteli Davul Zurna Tuttu…

Üniversite öğrencilerine müjdeli haberler, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından geldi. Kamuoyunda Kabine Toplantısı olarak da bilinen Bakanlar Kurulu’nun ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece üniversite öğrencilerine değil, lise mezunu öğrencileri de ilgilendiren ‘Başarı Teşvik Programı’ müjdesi verdi. Peki, Başarı Teşvik Programı yardımı nasıl alınır, şartları neler? Başarı Teşvik Programı yardımı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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