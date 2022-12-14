Öğrencilere Tam Tamına 5.500 TL Yardım Verilecek! Cumhurbaşkanı Öyle Bir Müjde Verdi Ki... Milyonlarca Lise ve üniversiteli Davul Zurna Tuttu…
Üniversite öğrencilerine müjdeli haberler, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından geldi. Kamuoyunda Kabine Toplantısı olarak da bilinen Bakanlar Kurulu’nun ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerin beklediği müjdeyi verdi. İşte detaylar...
Üniversite öğrencilerine müjdeli haberler, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından geldi. Kamuoyunda Kabine Toplantısı olarak da bilinen Bakanlar Kurulu’nun ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece üniversite öğrencilerine değil, lise mezunu öğrencileri de ilgilendiren ‘Başarı Teşvik Programı’ müjdesi verdi. Peki, Başarı Teşvik Programı yardımı nasıl alınır, şartları neler? Başarı Teşvik Programı yardımı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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14 Ara 2022 - 23:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.