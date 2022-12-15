- 15 Ara 2022 - 00:03

GSS Borcu Olanlar Dikkat! Tüm Borçlarınız Silinecek; Yüzünüzde Güller Açacak! Tarih Bile Açıklandı…

Türkiye’de herhangi bir sigortası olmayan kişilerin sigortalı olmasını sağlayan ve genel olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmasına izin veren Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları, son zamanlarda vatandaşların omzunda yük olmaya başladı. Bir süredir af bekleyen vatandaşlara müjde Ankara’dan geldi. İşte detaylar...

Türkiye’de herhangi bir sigortası olmayan kişilerin sigortalı olmasını sağlayan ve genel olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmasına izin veren Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları, son zamanlarda vatandaşların omzunda yük olmaya başladı. Bir süredir af bekleyen vatandaşlara müjde Ankara’dan geldi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşınan ekonomi ile ilgili torba kanun teklifi içerisinde GSS prim borçlarına kısmi af talebi de yer aldı. Peki, GSS prim borçları silinecek mi? GSS prim borcu hangi şartlarda silinecek? GSS prim borcu affı kimleri kapsıyor? İşte, detaylar…

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15 Ara 2022 - 00:03 - Gündem

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