GSS Borcu Olanlar Dikkat! Tüm Borçlarınız Silinecek; Yüzünüzde Güller Açacak! Tarih Bile Açıklandı…
Türkiye’de herhangi bir sigortası olmayan kişilerin sigortalı olmasını sağlayan ve genel olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmasına izin veren Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları, son zamanlarda vatandaşların omzunda yük olmaya başladı. Bir süredir af bekleyen vatandaşlara müjde Ankara’dan geldi. İşte detaylar...
Türkiye’de herhangi bir sigortası olmayan kişilerin sigortalı olmasını sağlayan ve genel olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmasına izin veren Genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları, son zamanlarda vatandaşların omzunda yük olmaya başladı. Bir süredir af bekleyen vatandaşlara müjde Ankara’dan geldi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşınan ekonomi ile ilgili torba kanun teklifi içerisinde GSS prim borçlarına kısmi af talebi de yer aldı. Peki, GSS prim borçları silinecek mi? GSS prim borcu hangi şartlarda silinecek? GSS prim borcu affı kimleri kapsıyor? İşte, detaylar…
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15 Ara 2022 - 00:03 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.