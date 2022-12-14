Neslihan Atagül’ün Yatak Pozu Nefesleri Kökten Kesti! Kadir Doğulu’nun Eli Koluna Dolanacak; Geceliğiyle Sere Serpe Uzanıp… “Vay Maşallah!”

Kadir Doğulu’yla yıllar sonra ekranlara gelen Neslihan Atagül, milyonların ekranlara kilitlenmesine neden oluyordu. Her bir karesi olay yaratan Neslihan Atagül’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar çok beğeniliyordu. Cesur karelere yer veren Neslihan Atagül, bir yenisiyle herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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