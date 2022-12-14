Neslihan Atagül’ün Yatak Pozu Nefesleri Kökten Kesti! Kadir Doğulu’nun Eli Koluna Dolanacak; Geceliğiyle Sere Serpe Uzanıp… “Vay Maşallah!”
Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün yatak pozları nefesleri kökten kesti. Kadir Doğulu’nun bu karelerden sonra elinin ayağına dolanacağına dair yorumlar yapıldı. Geceliğiyle sere serpe uzanıp pozlar veren Neslihan Atagül’e hayranları ise “Vay Maşallah” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kadir Doğulu’yla yıllar sonra ekranlara gelen Neslihan Atagül, milyonların ekranlara kilitlenmesine neden oluyordu. Her bir karesi olay yaratan Neslihan Atagül’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar çok beğeniliyordu. Cesur karelere yer veren Neslihan Atagül, bir yenisiyle herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.