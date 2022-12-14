Esra Bilgiç Twitter’ı Dozerle Ezdi Geçti! Milyonlar Onu Konuşuyor; Öyle Bir “Kapak” Yaptı Ki, Sesi Tüm Dünyadan Duyuldu! Neler Oluyor?
Ekranların arana yüzü haline gelen Esra Bilgiç, Twitter’ı resmen dozerle ezdi geçti! Milyonlarca kişinin onu konuşmasına neden olan Esra Bilgiç, öyle bir kapak yaptı ki, sesi resmen tüm dünyadan duyuldu. Gündeme bomba gibi düşen Esra Bilgiç’in bu sözleri şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak ekranlara Kanunsuz Topraklar dizisiyle gelen Esra Bilgiç, oyunculuk performansıyla herkesi şaşırtmıştı. Ramo dizisinde hayat verdiği Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç’in yakın zamanda ekranlara geleceği biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bomba bir çıkış yakalayan Esra Bilgiç, son olayla herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.