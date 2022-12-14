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14 Ara 2022 - 21:34

Esra Bilgiç Twitter’ı Dozerle Ezdi Geçti! Milyonlar Onu Konuşuyor; Öyle Bir “Kapak” Yaptı Ki, Sesi Tüm Dünyadan Duyuldu! Neler Oluyor?

Ekranların arana yüzü haline gelen Esra Bilgiç, Twitter’ı resmen dozerle ezdi geçti! Milyonlarca kişinin onu konuşmasına neden olan Esra Bilgiç, öyle bir kapak yaptı ki, sesi resmen tüm dünyadan duyuldu. Gündeme bomba gibi düşen Esra Bilgiç’in bu sözleri şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…