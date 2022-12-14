Kısmetse Olur’un Cansel’i Rezil Rüsva Oldu! Denilmeyen Tek Bir Söz Kalmadı; “Senin Allah Korkunda Yok!” Daha 25 Yaşında Ama…

Youtube platformunda yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur yarışmasında 9 erkek 9 kadın bulunuyordu. Bu kadınlardan bir tanesi de pembe kıyafetleriyle ön plana çıkan Cansel’in Twitter’da yayılan görselleri ağızların açık kalmasına neden oldu. Sadece 25 yaşında olmasına rağmen her bir yerinde estetik olan Cansel Ayanoğlu’na denilmeyen laf kalmadı. Bunun yanı sıra birçok kişi bu değişiminden dolayı; “Senin Allah korkunda yok” demeden yapamadı. Peki, neler oluyor?

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