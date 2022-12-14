Kısmetse Olur’un Cansel’i Rezil Rüsva Oldu! Denilmeyen Tek Bir Söz Kalmadı; “Senin Allah Korkunda Yok!” Daha 25 Yaşında Ama…
Ekranlara tam tamına 5 yıl sonra yeniden gelen Kısmetse Olur yarışması, daha ilk bölümüyle milyonları ekranlara kilitlemeye başardı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlardan biri olan Kısmetse Olur aynı formatla farklı yarışmacılarla sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yarışmanın bu yılki kadrosunda bulunan Cansel ise linç üzerine linç yedi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Youtube platformunda yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur yarışmasında 9 erkek 9 kadın bulunuyordu. Bu kadınlardan bir tanesi de pembe kıyafetleriyle ön plana çıkan Cansel’in Twitter’da yayılan görselleri ağızların açık kalmasına neden oldu. Sadece 25 yaşında olmasına rağmen her bir yerinde estetik olan Cansel Ayanoğlu’na denilmeyen laf kalmadı. Bunun yanı sıra birçok kişi bu değişiminden dolayı; “Senin Allah korkunda yok” demeden yapamadı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.