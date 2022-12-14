- 14 Ara 2022 - 22:35 G: 14 Ara 2022 - 22:43

Hyundai Son Yılların En Büyük Kampanyasını Başlattı! ÖTV İndirimi Yıldırım Gibi Düştü; Otomobil Sektöründe 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor!

Hyundai’den son yılların en büyük kampanyası Aralık ayının tam ortasında geldi. ÖTV indirimini yıldırım gibi gündeme düşüren Hyundai, yüzleri güldürdü. Araç alacaklara adeta müjde veren Hyundai; i10 ve i20 modelleri için düğmeye bastı. İşte merak edilenler…

İkinci el araç piyasasının giderek artmasının ardından binlerce kişi sıfır araç kampanyalarını yakından takip etmeye başladı. Hyundai ise araç alıcılarının yüzünü güldürecek bir hamlede bulundu ve herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Ara 2022 - 22:35 Ankara- Yaşam

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