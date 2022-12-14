14 Ara 2022 - 22:35 Güncelleme: 14 Ara 2022 - 22:43
Hyundai Son Yılların En Büyük Kampanyasını Başlattı! ÖTV İndirimi Yıldırım Gibi Düştü; Otomobil Sektöründe 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor!
Hyundai’den son yılların en büyük kampanyası Aralık ayının tam ortasında geldi. ÖTV indirimini yıldırım gibi gündeme düşüren Hyundai, yüzleri güldürdü. Araç alacaklara adeta müjde veren Hyundai; i10 ve i20 modelleri için düğmeye bastı. İşte merak edilenler…
İkinci el araç piyasasının giderek artmasının ardından binlerce kişi sıfır araç kampanyalarını yakından takip etmeye başladı. Hyundai ise araç alıcılarının yüzünü güldürecek bir hamlede bulundu ve herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.