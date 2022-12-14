Hyundai Son Yılların En Büyük Kampanyasını Başlattı! ÖTV İndirimi Yıldırım Gibi Düştü; Otomobil Sektöründe 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor!

İkinci el araç piyasasının giderek artmasının ardından binlerce kişi sıfır araç kampanyalarını yakından takip etmeye başladı. Hyundai ise araç alıcılarının yüzünü güldürecek bir hamlede bulundu ve herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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