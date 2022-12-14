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14 Ara 2022 - 22:37

15 Aralık Ankara Nöbetçi Eczaneleri Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları…

Ankara’da Soğuk havaların yaşanması, grip ve öksürüğün artması ve sağlık açısından riskli olan bu dönemde kaç tane nöbetçi eczane olduğu, hangi ilçelerde nöbetçi eczanelerin bulunduğu ve sokağa çıkma yasağı esnasında nöbetçi eczanelere gitmenin mümkün olup olmadığı merak ediliyor. İşte 15 Aralık 2022 Perşembe sabahından 16 Aralık Cuma Sabahına kadar açık olan nöbetçi eczaneler listesi...