15 Aralık Ankara Nöbetçi Eczaneleri Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları…
Ankara’da Soğuk havaların yaşanması, grip ve öksürüğün artması ve sağlık açısından riskli olan bu dönemde kaç tane nöbetçi eczane olduğu, hangi ilçelerde nöbetçi eczanelerin bulunduğu ve sokağa çıkma yasağı esnasında nöbetçi eczanelere gitmenin mümkün olup olmadığı merak ediliyor. İşte 15 Aralık 2022 Perşembe sabahından 16 Aralık Cuma Sabahına kadar açık olan nöbetçi eczaneler listesi...
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Başkentli vatandaşlar Ankara’da bugün hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu ve iletişim bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak Ankara’da bulunan tüm nöbetçi eczaneleri sizler için hazırladık. İşte 15 Aralık 2022 Perşembe sabahından 16 Aralık Sabahına kadar açık olan nöbetçi eczaneler listesi Adres ve Telefonları…
ESİN KURANEL (08:30 - 8:30)
G.O.P Mah Uğur Mumcu Cad.No:55/5 Çankaya/ANKARA
( Eski Köroğlu Cd.(Müslüm Kebap Kar) )
3124363555
BAŞTÜRK (08:30 - 8:30)
Güzeltan Sok.No:1/C Maltepe/ Çankaya/ ANKARA
3122317790
RABİA (08:30 - 8:30)
BEYZA (08:30 - 8:30)
Mustafa Kemal Mah. 2120.Cad. No:7/B Bilkent/ Çankaya/ ANKARA
( Bilkent Şehir Hast.mevkii (2.Noter Kar) )
3122196110
GÜN (08:30 - 8:30)
Cevizlidere Mah.1283 Sok. No:6/A Balgat/ Çankaya/ANKARA
( Ehlibeyt Sağ.Ocağı-(1228 -1283 Sk.) )
3124727778
GÜNER (08:30 - 8:30)
Emek Mah. 21.Sok. No:40/B Emek /Çankaya/ANKARA
( Eski 68.Sok. )
3122236565
ERTAN (08:30 - 8:30)
Vatan Cad. No:3/A Demetevler /Yenimahalle/ ANKARA
3123343064
YEŞİLEVLER (08:30 - 8:30)
Yeşilevler Mah. Selçuklu Cad. No:23A/9 Yenimahalle/ ANKARA
( (Selçuklu Cad.No:46 Nisa Apartmanı) )
3123321313
BENGİ (08:30 - 8:30)
Mamak Cad. No:39/A Dikimevi /Mamak / ANKARA
( A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Hast. Karşısı )
3123630371
KÜRŞAT (08:30 - 8:30)
Yeşilbayır Mah. Sağduyu Cad. No:81/A Mamak/ ANKARA
( Sağduyu ASM yanı )
3123751111
Zübeyde Hanım Mah.Aslanbey Cad.No:66/A İskitler-Altındağ/ ANKARA
( İskitler Camii 100 mt ilerisi )
3129993376
ÖZVURAL (08:30 - 8:30)
Atadan Cad. No:7/A Etlik / Keçiören/ ANKARA
( ETLİK Karakol Karşısı )
3123228341
NEŞEM (08:30 - 8:30)
Güçlükaya Mah. Zileliler Caddesi No:16/A Keçiören/ ANKARA
( Keçiören Belediyesi arkası )
3123564056
NANE LİMON (08:30 - 8:30)
Atapark Mah. Aşık Veysel Cad. No:4/D Keçiören/ANKARA
( Atapark göbek )
3125813801
KARTALTEPE (08:30 - 8:30)
Yükseltepe Mah. 1816.Cadde No:3-C-3 Keçiören/ ANKARA
( Vadikent Sitesi yanı )
3125777747
NOKTA (08:30 - 8:30)
Bostancık Mah. 1589.Sok. No:4/A Mamak/ANKARA
( Eskiyol Özmar Market arkası )
3123757524
YENİ OLCAY (08:30 - 8:30)
Uçarlı Sok. No:31/C Yukarı Ayrancı /Çankaya/ ANKARA
( Ayrancı Kapalı Pazarı Karşısı )
3124677991
GÜRBÜZER (08:30 - 8:30)
Dikmen Cad. No:140/D Dikmen /Çankaya/ ANKARA
3124820805
GÖKÇE
Camiatik Mah. Hekim Şaban Şifai Cad. No:3 Ayaş / ANKARA
3127121159
NUR
Yıldırım Mah. Dr.Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt/ ANKARA
( Akyurt Devlet Hastanesi karşısı )
3128440014
AKER (08:30 - 8:30)
Mutlukent Mah. Angora Bulvarı No:54/A Çankaya/ ANKARA
3122858222
PARK DİLEK (08:30 - 8:30)
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2864. Cad. No:34/1 Çayyolu/ Çankaya/ ANKARA
( Park Cad. Başı/Ateş Ustası Karşısı )
3125775867
EBRULİ (08:30 - 8:30)
Kentkoop Mah. 1843. Sok. No:5/37-38 Batıkent/Yenimahalle ANKARA
( Girişim Çarş.üst kat (Batı Koleji yanı) )
3122505092
İNAN
Başağaç Mah.Eyüp Gündoğan Cad.A Blok No:7/8 Beypazarı/Ankara
( 2Nolu Sağlık Ocağı karşısı )
3127631321
ERKÖK
Cumhuriyet Mah. Başak Sok. No:22/A Çubuk / ANKARA
( H.Ş.Çub.Devlet Has.Arkası )
3128372945
İDİL (08:30 - 8:30)
İstasyon Mh.Ulubatlı Hasan Sok. No:66/B Etimesgut/ ANKARA
( Devlet Hastanesi karşısı )
3122456269
OCAK (08:30 - 8:30)
Topçu Mah.1543. Cad.11/C Elvankent/Etimesgut/ANKARA
( Altunbilekler karşısı )
3122605506
SEDA YÜKSEL (08:30 - 8:30)
Altay Mah.Orhan Bey Cad. Ata Yıldız Plaza No:1/117 Eryaman/Etimesgut/ ANKARA
( Optimum AVM karşısı )
3125436205
ŞİRİNTEPE
Kemalpaşa Mah. Arif Çalış Cad. No:19/B Elmadağ/Ankara
3123918280
ÖZGE
Bahçelievler Mah. 281. Cad. No:94/D-E Gölbaşı/ ANKARA
( Gölbaşı 5 Nolu ASM Karşısı )
3124845655
MELİKE
Medrese Mah. Nasuhubey Cad. No:6/A Haymana/ ANKARA
3126580058
3182020360SAĞLIK
Halit Cevri Aslangil Mah. Çağlar Cad. No:20.Sok. No:12/B Kalecik/ ANKARA
( Kalecik Devlet Hastanesi Karşısı )
3128571110
TOZOĞLU
Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:27/B Kızılcahamam/ ANKARA
( Adalet Sarayı Karşısı )
3127361550
ŞİRİN
Atatürk Mah. G.M.K. Cad. No:16/A-B Kahramankazan/ ANKARA
( Şehit Samet Cantürk ASM Karşısı )
3128143790
ATAY
Nasuh Paşa Mah. Ankara İstanbul Devlet Yolu Cad. No:92/C Nallıhan/ ANKARA
3127851818
HAYAT (08:30 - 8:30)
Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No:18/B Polatlı / ANKARA
3126235435
VERESELİ EMİR (08:30 - 8:30)
Fatih Mah. Yavuz Bulvarı No:51/B Pursaklar/ANKARA
( Hicret Camii Karşısı )
3123284535
HARMANDALI (08:30 - 8:30)
Pınarbaşı Mah. Vatan Cad. No:90/A Sincan/ ANKARA
( Saraycık Yolu üzeri )
3122636161
YÜCEER (08:30 - 8:30)
29 Ekim Mah. 65.Cadde No:27/8-A Yenikent/Sincan/ ANKARA
( İlksan Toki Evleri kar. )
3123802230
SEVGİ (08:30 - 8:30)
İstasyon Mah. Bosna Cad. No:27/A Sincan/ANKARA
3122762460
YENİ SEVİNÇ (08:30 - 8:30)
G.O.P. Mah. Mehmet Akif Ersoy Cd. No:61/B Fatih /Sincan / ANKARA
( Sarı GİMSA yanı )
3122726706ERDEM
Şeyh Kuyusu Mah. Taşkın Sok. No:1 Şereflikoçhisar /ANKARA
3126878368
14 Ara 2022 - 22:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.