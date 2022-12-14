- 14 Ara 2022 - 22:37 G: 14 Ara 2022 - 22:57

15 Aralık Ankara Nöbetçi Eczaneleri Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Nöbetçi Eczaneler! İşte Ankara Nöbetçi Eczaneler Listesi, Adres ve Telefonları…

Ankara’da Soğuk havaların yaşanması, grip ve öksürüğün artması ve sağlık açısından riskli olan bu dönemde kaç tane nöbetçi eczane olduğu, hangi ilçelerde nöbetçi eczanelerin bulunduğu ve sokağa çıkma yasağı esnasında nöbetçi eczanelere gitmenin mümkün olup olmadığı merak ediliyor. İşte 15 Aralık 2022 Perşembe sabahından 16 Aralık Cuma Sabahına kadar açık olan nöbetçi eczaneler listesi...

15 Aralık 2022 Perşembe Ankara Nöbetçi Eczaneler İçin TIKLAYINIZ

Başkentli vatandaşlar Ankara’da bugün hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu ve iletişim bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak Ankara’da bulunan tüm nöbetçi eczaneleri sizler için hazırladık. İşte 15 Aralık 2022 Perşembe sabahından 16 Aralık Sabahına kadar açık olan nöbetçi eczaneler listesi Adres ve Telefonları…

ESİN KURANEL (08:30 - 8:30)

G.O.P Mah Uğur Mumcu Cad.No:55/5 Çankaya/ANKARA

( Eski Köroğlu Cd.(Müslüm Kebap Kar) )

3124363555

BAŞTÜRK (08:30 - 8:30)

Güzeltan Sok.No:1/C Maltepe/ Çankaya/ ANKARA

3122317790

RABİA (08:30 - 8:30)

BEYZA (08:30 - 8:30)

Mustafa Kemal Mah. 2120.Cad. No:7/B Bilkent/ Çankaya/ ANKARA

( Bilkent Şehir Hast.mevkii (2.Noter Kar) )

3122196110

GÜN (08:30 - 8:30)

Cevizlidere Mah.1283 Sok. No:6/A Balgat/ Çankaya/ANKARA

( Ehlibeyt Sağ.Ocağı-(1228 -1283 Sk.) )

3124727778

GÜNER (08:30 - 8:30)

Emek Mah. 21.Sok. No:40/B Emek /Çankaya/ANKARA

( Eski 68.Sok. )

3122236565

ERTAN (08:30 - 8:30)

Vatan Cad. No:3/A Demetevler /Yenimahalle/ ANKARA

3123343064

YEŞİLEVLER (08:30 - 8:30)

Yeşilevler Mah. Selçuklu Cad. No:23A/9 Yenimahalle/ ANKARA

( (Selçuklu Cad.No:46 Nisa Apartmanı) )

3123321313

BENGİ (08:30 - 8:30)

Mamak Cad. No:39/A Dikimevi /Mamak / ANKARA

( A.Ü. Tıp Fakültesi Cebeci Hast. Karşısı )

3123630371

KÜRŞAT (08:30 - 8:30)

Yeşilbayır Mah. Sağduyu Cad. No:81/A Mamak/ ANKARA

( Sağduyu ASM yanı )

3123751111

Zübeyde Hanım Mah.Aslanbey Cad.No:66/A İskitler-Altındağ/ ANKARA

( İskitler Camii 100 mt ilerisi )

3129993376

ÖZVURAL (08:30 - 8:30)

Atadan Cad. No:7/A Etlik / Keçiören/ ANKARA

( ETLİK Karakol Karşısı )

3123228341

NEŞEM (08:30 - 8:30)

Güçlükaya Mah. Zileliler Caddesi No:16/A Keçiören/ ANKARA

( Keçiören Belediyesi arkası )

3123564056

NANE LİMON (08:30 - 8:30)

Atapark Mah. Aşık Veysel Cad. No:4/D Keçiören/ANKARA

( Atapark göbek )

3125813801

KARTALTEPE (08:30 - 8:30)

Yükseltepe Mah. 1816.Cadde No:3-C-3 Keçiören/ ANKARA

( Vadikent Sitesi yanı )

3125777747

NOKTA (08:30 - 8:30)

Bostancık Mah. 1589.Sok. No:4/A Mamak/ANKARA

( Eskiyol Özmar Market arkası )

3123757524

YENİ OLCAY (08:30 - 8:30)

Uçarlı Sok. No:31/C Yukarı Ayrancı /Çankaya/ ANKARA

( Ayrancı Kapalı Pazarı Karşısı )

3124677991

GÜRBÜZER (08:30 - 8:30)

Dikmen Cad. No:140/D Dikmen /Çankaya/ ANKARA

3124820805

GÖKÇE

Camiatik Mah. Hekim Şaban Şifai Cad. No:3 Ayaş / ANKARA

3127121159

NUR

Yıldırım Mah. Dr.Neslihan Özenli Cad. No:26/A Akyurt/ ANKARA

( Akyurt Devlet Hastanesi karşısı )

3128440014

AKER (08:30 - 8:30)

Mutlukent Mah. Angora Bulvarı No:54/A Çankaya/ ANKARA

3122858222

PARK DİLEK (08:30 - 8:30)

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2864. Cad. No:34/1 Çayyolu/ Çankaya/ ANKARA

( Park Cad. Başı/Ateş Ustası Karşısı )

3125775867

EBRULİ (08:30 - 8:30)

Kentkoop Mah. 1843. Sok. No:5/37-38 Batıkent/Yenimahalle ANKARA

( Girişim Çarş.üst kat (Batı Koleji yanı) )

3122505092

İNAN

Başağaç Mah.Eyüp Gündoğan Cad.A Blok No:7/8 Beypazarı/Ankara

( 2Nolu Sağlık Ocağı karşısı )

3127631321

ERKÖK

Cumhuriyet Mah. Başak Sok. No:22/A Çubuk / ANKARA

( H.Ş.Çub.Devlet Has.Arkası )

3128372945

İDİL (08:30 - 8:30)

İstasyon Mh.Ulubatlı Hasan Sok. No:66/B Etimesgut/ ANKARA

( Devlet Hastanesi karşısı )

3122456269

OCAK (08:30 - 8:30)

Topçu Mah.1543. Cad.11/C Elvankent/Etimesgut/ANKARA

( Altunbilekler karşısı )

3122605506

SEDA YÜKSEL (08:30 - 8:30)

Altay Mah.Orhan Bey Cad. Ata Yıldız Plaza No:1/117 Eryaman/Etimesgut/ ANKARA

( Optimum AVM karşısı )

3125436205

ŞİRİNTEPE

Kemalpaşa Mah. Arif Çalış Cad. No:19/B Elmadağ/Ankara

3123918280

ÖZGE

Bahçelievler Mah. 281. Cad. No:94/D-E Gölbaşı/ ANKARA

( Gölbaşı 5 Nolu ASM Karşısı )

3124845655

MELİKE

Medrese Mah. Nasuhubey Cad. No:6/A Haymana/ ANKARA

3126580058

3182020360SAĞLIK

Halit Cevri Aslangil Mah. Çağlar Cad. No:20.Sok. No:12/B Kalecik/ ANKARA

( Kalecik Devlet Hastanesi Karşısı )

3128571110

TOZOĞLU

Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:27/B Kızılcahamam/ ANKARA

( Adalet Sarayı Karşısı )

3127361550

ŞİRİN

Atatürk Mah. G.M.K. Cad. No:16/A-B Kahramankazan/ ANKARA

( Şehit Samet Cantürk ASM Karşısı )

3128143790

ATAY

Nasuh Paşa Mah. Ankara İstanbul Devlet Yolu Cad. No:92/C Nallıhan/ ANKARA

3127851818

HAYAT (08:30 - 8:30)

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No:18/B Polatlı / ANKARA

3126235435

VERESELİ EMİR (08:30 - 8:30)

Fatih Mah. Yavuz Bulvarı No:51/B Pursaklar/ANKARA

( Hicret Camii Karşısı )

3123284535

HARMANDALI (08:30 - 8:30)

Pınarbaşı Mah. Vatan Cad. No:90/A Sincan/ ANKARA

( Saraycık Yolu üzeri )

3122636161

YÜCEER (08:30 - 8:30)

29 Ekim Mah. 65.Cadde No:27/8-A Yenikent/Sincan/ ANKARA

( İlksan Toki Evleri kar. )

3123802230

SEVGİ (08:30 - 8:30)

İstasyon Mah. Bosna Cad. No:27/A Sincan/ANKARA

3122762460

YENİ SEVİNÇ (08:30 - 8:30)

G.O.P. Mah. Mehmet Akif Ersoy Cd. No:61/B Fatih /Sincan / ANKARA

( Sarı GİMSA yanı )

3122726706ERDEM

Şeyh Kuyusu Mah. Taşkın Sok. No:1 Şereflikoçhisar /ANKARA

3126878368

# 15 Aralık 2022 ÇANKAYA Nöbetçi Eczaneleri, ankara nöbetçi eczaneler listesi, 15 Aralık 2022 Akyurt Nöbetçi Eczaneleri, 15 Aralık 2022 Ankara Nöbetçi Eczaneleri, Bugün Ankara'da hangi eczane nöbetçi, Ankara Altındağ'da nöbetçi eczane nerede var, Ankara Nöbetçi Eczaneler ADRESİ, En yakın nöbetçi eczane nasıl bulunur, Ankara Nöbetçi Eczaneler TELEFONU, 15 Aralık 2022 çayyolu Nöbetçi Eczaneleri, 15 Aralık 2022 etimesgut Nöbetçi Eczaneleri, 15 Aralık 2022 sincan Nöbetçi Eczaneleri, 15 Aralık 2022 eryaman Nöbetçi Eczaneleri, Yenimahalle nöbetçi eczane nerede var, 15 Aralık 2022 mamak Nöbetçi Eczaneleri, Bugün Akyurt nöbetçi eczane hangisi, Çankaya nöbetçi eczane nerede var, Yenimahalle'de hangi eczane nöbetçi, 15 Aralık 2022 Altındağ Nöbetçi Eczaneleri

14 Ara 2022 - 22:37 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hyundai Son Yılların En Büyük Kampanyasını Başlattı! ÖTV İndirimi Yıldırım Gibi Düştü; Otomobil Sektöründe 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor! mask
Hyundai Son Yılların En Büyük Kampanyasını Başlattı! ÖTV İndirimi Yıldırım Gibi Düştü; Otomobil Sektöründe 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşanıyor!
TV Yayın Akışı Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV! mask
TV Yayın Akışı Belli Oldu! 15 Aralık 2022 Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… Ankara TV!
ASKİ Ankara Su Kesintileri:15 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:15 Aralık 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Kısmetse Olur’un Cansel’i Rezil Rüsva Oldu! Denilmeyen Tek Bir Söz Kalmadı; “Senin Allah Korkunda Yok!” Daha 25 Yaşında Ama… mask
Kısmetse Olur’un Cansel’i Rezil Rüsva Oldu! Denilmeyen Tek Bir Söz Kalmadı; “Senin Allah Korkunda Yok!” Daha 25 Yaşında Ama…
Murat Boz Ayça Ayşin Turan Sevgili Mi? Murat Boz Sessizliğini Bozdu... Aşk İddialarına Bomba Yanıt! Sevenlerine Bomba Cevap Geldi! mask
Murat Boz Ayça Ayşin Turan Sevgili Mi? Murat Boz Sessizliğini Bozdu... Aşk İddialarına Bomba Yanıt! Sevenlerine Bomba Cevap Geldi!
Esra Bilgiç Twitter’ı Dozerle Ezdi Geçti! Milyonlar Onu Konuşuyor; Öyle Bir “Kapak” Yaptı Ki, Sesi Tüm Dünyadan Duyuldu! Neler Oluyor? mask
Esra Bilgiç Twitter’ı Dozerle Ezdi Geçti! Milyonlar Onu Konuşuyor; Öyle Bir “Kapak” Yaptı Ki, Sesi Tüm Dünyadan Duyuldu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL