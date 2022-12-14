- 14 Ara 2022 - 23:43

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in Neden Ayrıldığı Belli Oldu! Resmen Gına Gelmiş; Resti Çekip Çıkmış! “Az Bile Buna Nisa!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı, 2022 yılına Ogeday Girişken’le sevgili olarak gelmişti. Yarışmadan sonra aşklarına devam eden Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in kısa bir süre önce ayrılık yaşadıkları biliniyordu. İkilinin ayrılma nedeni ise ayrılıktan birkaç gün sonra ortaya çıktı! Resmen gına gelmiş, kapıyı çekip çıkmış! Peki, neler oluyor?

Survivor yarışmasına ilk kez 2020 döneminde katılan Nisa Bölükbaşı, yarışmadaki hal ve hareketleriyle seyircinin sempatikliğini kazanmıştı. Yarışmada tanıştığı Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı, 1 yıl kadar birlikte olduktan sonra ayrılma kararı almıştı. 2022 sezonuna Ogeday Girişken’le sevgili olarak katılan Nisa Bölükbaşı yarışmadan sonra sessiz sedasız ayrılmıştı. Peki, neler oluyor?

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14 Ara 2022 - 23:43 Ankara- Yaşam

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