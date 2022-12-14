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14 Ara 2022 - 23:43

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in Neden Ayrıldığı Belli Oldu! Resmen Gına Gelmiş; Resti Çekip Çıkmış! “Az Bile Buna Nisa!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı, 2022 yılına Ogeday Girişken’le sevgili olarak gelmişti. Yarışmadan sonra aşklarına devam eden Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in kısa bir süre önce ayrılık yaşadıkları biliniyordu. İkilinin ayrılma nedeni ise ayrılıktan birkaç gün sonra ortaya çıktı! Resmen gına gelmiş, kapıyı çekip çıkmış! Peki, neler oluyor?