- 15 Ara 2022 - 10:55 G: 15 Ara 2022 - 11:02

Kısmetse Olur Aybüke’ye Büyük Geçmiş Olsun! Sevgilisi Tolga’nın Yazmadığı Bir Uçan Kuş Var! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…

Youtube’de yayınlanamaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nde bulunan Aybüke Çangal’a kahreden bir haber geldi. Kısa bir süre önce yakınlaşmaya başladığı Tolga’nın yazmadığı bir uçan kuş kaldığına dair yorumlar yapıldı çünkü öyle bir şey ortaya çıktı ki, ağızlar açık kaldı. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında neler oluyor?

Tam 5 yıl sonra ekranlara dönüş yapan Kısmetse Olur programı, birbirinden farklı isimlerle ama aynı formatta ilerliyordu. Yarışmanın içerisinde bulunan; 9 kadın yarışmacı ve 9 erkek yarışmacı, hem aşkı bulmaya çalışıyorlar hem de rekabet ediyorlardı. Yarışmanın yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken; Aybüke ve Tolga aşkını yerle bir edecek bir gelişme yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Ara 2022 - 10:55 Ankara- Yaşam

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