Kısmetse Olur Aybüke’ye Büyük Geçmiş Olsun! Sevgilisi Tolga’nın Yazmadığı Bir Uçan Kuş Var! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…

Tam 5 yıl sonra ekranlara dönüş yapan Kısmetse Olur programı, birbirinden farklı isimlerle ama aynı formatta ilerliyordu. Yarışmanın içerisinde bulunan; 9 kadın yarışmacı ve 9 erkek yarışmacı, hem aşkı bulmaya çalışıyorlar hem de rekabet ediyorlardı. Yarışmanın yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken; Aybüke ve Tolga aşkını yerle bir edecek bir gelişme yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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