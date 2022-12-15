Kısmetse Olur Aybüke’ye Büyük Geçmiş Olsun! Sevgilisi Tolga’nın Yazmadığı Bir Uçan Kuş Var! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki…
Youtube’de yayınlanamaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nde bulunan Aybüke Çangal’a kahreden bir haber geldi. Kısa bir süre önce yakınlaşmaya başladığı Tolga’nın yazmadığı bir uçan kuş kaldığına dair yorumlar yapıldı çünkü öyle bir şey ortaya çıktı ki, ağızlar açık kaldı. Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasında neler oluyor?
Tam 5 yıl sonra ekranlara dönüş yapan Kısmetse Olur programı, birbirinden farklı isimlerle ama aynı formatta ilerliyordu. Yarışmanın içerisinde bulunan; 9 kadın yarışmacı ve 9 erkek yarışmacı, hem aşkı bulmaya çalışıyorlar hem de rekabet ediyorlardı. Yarışmanın yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken; Aybüke ve Tolga aşkını yerle bir edecek bir gelişme yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.