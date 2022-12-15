- 15 Ara 2022 - 11:24 G: 15 Ara 2022 - 11:28

Ankara’da Yaşayan Herkese Et ve Doğalgaz Yardımı Yapılıyor! O Belediye Düğmeye Bastı; İhtiyacı Olan Başvursun! Anında Alınıyor…

Ankara’da yaşayan herkese et ve doğalgaz yardımı yapılmaya başlandı. Belediye resmen ailelere yardım etmek adına düğmeye bastı. Milyonlarca kişiye yardım almaları için bütçe ayrıldığı resmen ortaya çıktı. Zor günlerin yaşandığı şu günlerde gelen bu yardımsa vatandaşların yüzlerini güldürdü. Ankara’da yaşayan kişiler ise bu yardıma nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. Peki, neler oluyor?

Soğuk günlerin girmesiyle birlikte vatandaşın kafasında doğalgaz hakkında soru işaretleri oluşmaya başladı. Doğalgazı açsa cebini yakacak olan vatandaş, açmasa hasta olmanın eşiğine geliyor. Özellikle çocuklu aileler bu duruma bir çözüm bulmak için destekleri araştırıyorlar. Devletimiz, doğalgaz, su, elektrik ve birçok açıdan yardım vererek vatandaşın omzundaki yükü biraz olsun azaltmayı amaçlıyor. Ankara’nın Şereflikoçhisar Belediyesi’nden gelen et ve doğalgaz yardımı ise yüzleri güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Ara 2022 - 11:24 Ankara- Yaşam

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