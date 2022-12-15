Ankara’da Yaşayan Herkese Et ve Doğalgaz Yardımı Yapılıyor! O Belediye Düğmeye Bastı; İhtiyacı Olan Başvursun! Anında Alınıyor…

Soğuk günlerin girmesiyle birlikte vatandaşın kafasında doğalgaz hakkında soru işaretleri oluşmaya başladı. Doğalgazı açsa cebini yakacak olan vatandaş, açmasa hasta olmanın eşiğine geliyor. Özellikle çocuklu aileler bu duruma bir çözüm bulmak için destekleri araştırıyorlar. Devletimiz, doğalgaz, su, elektrik ve birçok açıdan yardım vererek vatandaşın omzundaki yükü biraz olsun azaltmayı amaçlıyor. Ankara’nın Şereflikoçhisar Belediyesi’nden gelen et ve doğalgaz yardımı ise yüzleri güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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