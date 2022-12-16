Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena...

Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kubilay Aka, şimdilerde bir kavgaya karıştığı iddiası ile gündemleri resmen ele geçirdi. Bomba gibi bir iddia ile herkesin dikkatini üzerine çeken Kubilay Aka’nın kavga ettiği iddia edilen diğer ünlü isim ise, şaşkınlığı ikiye katladı. Öte yandan bu olay sonrası Kubilay Aka’nın kim olduğu daha çok merak edilmeye başlandı! Peki, Kubilay Aka kimdir, kaç yaşındadır? Kubilay Aka aslen nereli, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Kubilay Aka nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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