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15 Ara 2022 - 11:45

Burak Özçivit’in Fotoğraf Çektirdiği Kevin Spacey Kimdir? Kevin Spacey Olayı Ne? Kevin Spacey Neden Tepki Topluyor?

Katar’da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası’nı izlemek için Katar’a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit’in Kevin Spacey ile çekildiği fotoğraf, resmen ortalığı birbirine kattı. Fotoğrafı silen Burak Özçivit, konuyla ilgili geri adım atmışken; sosyal medya kullanıcılarını merak ettiği asıl konu ise Kevin Spacey’in neden bu denli tepki ile karşılandığı oldu! İşte Kevin Spacey ile ilgili merak edilen detaylar...