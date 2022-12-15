Burak Özçivit’in Fotoğraf Çektirdiği Kevin Spacey Kimdir? Kevin Spacey Olayı Ne? Kevin Spacey Neden Tepki Topluyor?
Katar’da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası’nı izlemek için Katar’a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit’in Kevin Spacey ile çekildiği fotoğraf, resmen ortalığı birbirine kattı. Fotoğrafı silen Burak Özçivit, konuyla ilgili geri adım atmışken; sosyal medya kullanıcılarını merak ettiği asıl konu ise Kevin Spacey’in neden bu denli tepki ile karşılandığı oldu! İşte Kevin Spacey ile ilgili merak edilen detaylar...
Katar’da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası’nı izlemek için Katar’a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit’in Kevin Spacey ile çekildiği fotoğraf, resmen ortalığı birbirine kattı. Fotoğrafı silen Burak Özçivit, konuyla ilgili geri adım atmışken; sosyal medya kullanıcılarını merak ettiği asıl konu ise Kevin Spacey’in neden bu denli tepki ile karşılandığı oldu! Peki, Burak Özçivit’in fotoğraf çektirdiği Kevin Spacey kimdir? Kevin Spacey olayı ne? Kevin Spacey neden tepki topluyor? İşte, detaylar…
15 Ara 2022 - 11:45 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.