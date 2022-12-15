Kısmetse Olur’un Büyük Aşkı Patlak Verdi! O İki İsmi Yan Yana Görenlerin Nutku Tutuluyor; “Buram Buram Toksik İlişki!” Neler Oluyor?
Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümleri Youtube üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Büyük aşkı patlatan olaysa herkesi şok etti. O iki ismi yan yana görenlerin resmen nutku tutuldu. Birçok kişi ise ikili hakkında; “Buram buram toksik ilişki” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın yarışmacının 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, 5 yıl sonra ekranlarda fırtınalar estirmeye başlamıştı. Hem aşkın hem de kaosun bulunduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nde ilk aşklar filizlenmeye başlandı. Yarışmanın iki gözde ismi arasında doğan ilk aşk, herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.