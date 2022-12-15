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15 Ara 2022 - 11:53

Kısmetse Olur’un Büyük Aşkı Patlak Verdi! O İki İsmi Yan Yana Görenlerin Nutku Tutuluyor; “Buram Buram Toksik İlişki!” Neler Oluyor?

Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümleri Youtube üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Büyük aşkı patlatan olaysa herkesi şok etti. O iki ismi yan yana görenlerin resmen nutku tutuldu. Birçok kişi ise ikili hakkında; “Buram buram toksik ilişki” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…