Hadise’den İç Çamaşırsız Alev Alev Yakan Pozlar! Pembe Geceliğiyle Evinin Bahçesine Sere Serpe Serildi! “Mehmet Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”

Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler’de bulan Hadise, Ocak ayında evlenme teklifi almıştı. Değeri 3 milyon lira olan yüzüğü parmağına geçiren Hadise, Nisan ayının son günlerinde evlenmişti ama bu evlilik sadece beş ay kadar sürmüş ve boşanma kararı almıştı. Dikkatleri üzerine çeken Hadise’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iç çamaşırsız kareleri başları döndürdü. İşte merak edilenler...

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