Hadise’den İç Çamaşırsız Alev Alev Yakan Pozlar! Pembe Geceliğiyle Evinin Bahçesine Sere Serpe Serildi! “Mehmet Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den iç çamaşırsız ve alev alev yakan pozlar geldi. Pembe bir gecelik giyerek evinin bahçesinde sere serpe oturan Hadise için sevenleri ise “Mehmet neyi kaybettiğine dön bak” demeden yapamadı. İşte merak edilenler…
Oyuncu Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler’de bulan Hadise, Ocak ayında evlenme teklifi almıştı. Değeri 3 milyon lira olan yüzüğü parmağına geçiren Hadise, Nisan ayının son günlerinde evlenmişti ama bu evlilik sadece beş ay kadar sürmüş ve boşanma kararı almıştı. Dikkatleri üzerine çeken Hadise’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iç çamaşırsız kareleri başları döndürdü. İşte merak edilenler...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.