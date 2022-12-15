Yalı Çapkını Seyran Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Gören Tanıyamıyor! “Ne Oldu Sana!” Sevgilisi İsteyince “Şak” Diye Yaptı!

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla görenleri şaşkına çeviren ve yaşına rağmen içerisinde yer aldığı projelerle herkesi kendine hayran bırakan Afra Saraçoğlu, yalnızca iş hayatıyla değil özel hayatıyla da gündemden düşmek bilmiyor. Görenlerin dönüp bir daha baktığı güzelliğinde sert bir imaj değişikliğine gidilmesi kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, görenleri hayrete düşüren yeni imaj ne şekildeydi?

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