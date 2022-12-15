Yalı Çapkını Seyran Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki, Gören Tanıyamıyor! “Ne Oldu Sana!” Sevgilisi İsteyince “Şak” Diye Yaptı!
Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu’nun imaj değişikliğinin ardından görenler tanımakta zorlanırken sevgilisi Mert Yazıcıoğlu tarafından bu değişikliğin istendiğine dair de yorumlar art arda yapıldı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu başlığı sizler için derledik. Peki, neler oluyor?
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla görenleri şaşkına çeviren ve yaşına rağmen içerisinde yer aldığı projelerle herkesi kendine hayran bırakan Afra Saraçoğlu, yalnızca iş hayatıyla değil özel hayatıyla da gündemden düşmek bilmiyor. Görenlerin dönüp bir daha baktığı güzelliğinde sert bir imaj değişikliğine gidilmesi kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, görenleri hayrete düşüren yeni imaj ne şekildeydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.