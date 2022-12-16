- 16 Ara 2022 - 00:42

Acun Ilıcalı Survivor 2023 İçin Düğmeye Bastı! Öyle Bir İsimle Anlaştı K… Turbo Turabi, Adem Kılıççı ve Avatar Atakan Bile Bir Hiç!

Survivor Türkiye 2023 yarışmasına sayılı günler kala, yarışmanın seyircisinin gözü de kulağı da yarışmanın yapımcısı ve hakemi olan Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Şimdilerde TV8 ekranlarından şampiyonunu aramaya devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının finalinin ardından ekranlara gelmesi beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışmasında yarışacak olan ilk isimler de belli olmaya başladı. İşte detaylar...

Survivor Türkiye 2023 yarışmasına sayılı günler kala, yarışmanın seyircisinin gözü de kulağı da yarışmanın yapımcısı ve hakemi olan Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Şimdilerde TV8 ekranlarından şampiyonunu aramaya devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının finalinin ardından ekranlara gelmesi beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışmasında yarışacak olan ilk isimler de belli olmaya başladı. Öte yandan Survivor Türkiye 2023 yarışmasının kadrosuna dahil olan o iki isim herkesi şaşırttı! Peki, Survivor Türkiye 2023 yarışması ne zaman başlayacak? Survivor Türkiye 2023 yarışmasına kimler katılacak? Survivor Türkiye 2023 yarışması ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Ara 2022 - 00:42 - Survivor 2022

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı, Masterchef Burak Kaya’nın Yakasına Yapıştı! Survivor’a Katılması İçin Zorluyordu, Büyük Bomba Elinde Patladı! Nuh Diyor Peygamber Demiyor… mask
Acun Ilıcalı, Masterchef Burak Kaya’nın Yakasına Yapıştı! Survivor’a Katılması İçin Zorluyordu, Büyük Bomba Elinde Patladı! Nuh Diyor Peygamber Demiyor…
Survivor 2023 Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Daha! Acun Ilıcalı, Merve Boluğur’dan Sonra Bunu da Yaptı… “Senin Ne İşin Var Orada?” mask
Survivor 2023 Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Daha! Acun Ilıcalı, Merve Boluğur’dan Sonra Bunu da Yaptı… “Senin Ne İşin Var Orada?”
Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den Ayrıldıktan Sonra Bir Haller Oldu! Tekmeyi Bastıktan Sonra Açıldı Saçıldı! Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı… mask
Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den Ayrıldıktan Sonra Bir Haller Oldu! Tekmeyi Bastıktan Sonra Açıldı Saçıldı! Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı…
Survivor 2023 Formatında Şok Edici Değişiklik! Survivor 2023 Yarışması Ne Zaman Başlayacak? Survivor 2023 Kadrosundaki İsimler Belli Oldu Mu? mask
Survivor 2023 Formatında Şok Edici Değişiklik! Survivor 2023 Yarışması Ne Zaman Başlayacak? Survivor 2023 Kadrosundaki İsimler Belli Oldu Mu?
Survivor 2023 Kadrosuna Yeni İsim! Merve Boluğur Kadroya Girdi... 1 Hafta Önce Eşinden Ayrılmıştı! Küllerinden Yeniden Doğup ve Dönecek! Neler Oluyor? mask
Survivor 2023 Kadrosuna Yeni İsim! Merve Boluğur Kadroya Girdi... 1 Hafta Önce Eşinden Ayrılmıştı! Küllerinden Yeniden Doğup ve Dönecek! Neler Oluyor?
Survivor Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur Aşkın Gücü Kadrosuna Katılıyor! Aşkı Sonunda Bulacak! Ogeday Girişken’e Tekmeyi Basmıştı; Damat Adayları Fır Dönüp Duracaklar! Neler Olacak Neler… mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Kısmetse Olur Aşkın Gücü Kadrosuna Katılıyor! Aşkı Sonunda Bulacak! Ogeday Girişken’e Tekmeyi Basmıştı; Damat Adayları Fır Dönüp Duracaklar! Neler Olacak Neler…
Survivor 2023 Yarışmasına Sevgili Darbesi! Acun Ilıcalı Ne Yaparsa Yapsın Olmadı! Benden Günah Gitti... Sevgilisi Kararlı! “Güle Güle!” mask
Survivor 2023 Yarışmasına Sevgili Darbesi! Acun Ilıcalı Ne Yaparsa Yapsın Olmadı! Benden Günah Gitti... Sevgilisi Kararlı! “Güle Güle!”
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşlara Basıp Bölüm Geçmeye Çalışıyor! Öyle Bir İsme Teklif Gitti Ki, Gören “Bu Eksik Kalsaydı!” Diyor… mask
Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Tüm Tuşlara Basıp Bölüm Geçmeye Çalışıyor! Öyle Bir İsme Teklif Gitti Ki, Gören “Bu Eksik Kalsaydı!” Diyor…
Survivor 2023 Yarışmasının Eşi Benzeri Olmayacak! Acun Ilıcalı 5 Dakika Önce Her Şeyi Açıkladı! Kadrodaki İsimleri Duyanların Nevri Dönüyor… mask
Survivor 2023 Yarışmasının Eşi Benzeri Olmayacak! Acun Ilıcalı 5 Dakika Önce Her Şeyi Açıkladı! Kadrodaki İsimleri Duyanların Nevri Dönüyor…
Survivor 2023 Kadrosuna Yeni İsim! Yine Kriz Çıkaracak, Yine Bela Olacak! Acun Ilıcalı Daha Geçen Sezon Evine Göndermişti...! O İsim… mask
Survivor 2023 Kadrosuna Yeni İsim! Yine Kriz Çıkaracak, Yine Bela Olacak! Acun Ilıcalı Daha Geçen Sezon Evine Göndermişti...! O İsim…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı Survivor 2023 İçin Düğmeye Bastı! Öyle Bir İsimle Anlaştı K… Turbo Turabi, Adem Kılıççı ve Avatar Atakan Bile Bir Hiç! mask
Acun Ilıcalı Survivor 2023 İçin Düğmeye Bastı! Öyle Bir İsimle Anlaştı K… Turbo Turabi, Adem Kılıççı ve Avatar Atakan Bile Bir Hiç!
Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena... mask
Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena...
Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu… mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Kusturan Olay! “Kapatın Bitsin Şu Rezilliği!” Kocasının Aşığıyla Aynı Sofraya Bile Oturdu… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Kusturan Olay! “Kapatın Bitsin Şu Rezilliği!” Kocasının Aşığıyla Aynı Sofraya Bile Oturdu…
Kısmetse Olur Cansel Hakkında Programdan Çıkaracak İddia! “Bu Nasıl Bir Seviyesizlik!” Twitter Yıkılıyor; Öykü Serter Bile Beklemiyordu! mask
Kısmetse Olur Cansel Hakkında Programdan Çıkaracak İddia! “Bu Nasıl Bir Seviyesizlik!” Twitter Yıkılıyor; Öykü Serter Bile Beklemiyordu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL