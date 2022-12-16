Survivor 2023 Yeni Kadrodaki İsimler Tek Tek Açıklanıyor! Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı! Öyle Bir İsimle Anlaştı K… Turbo Turabi, Adem Kılıççı ve Avatar Atakan Bile Bir Hiç!

Survivor Türkiye 2023 yarışmasına sayılı günler kala, yarışmanın seyircisinin gözü de kulağı da yarışmanın yapımcısı ve hakemi olan Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Şimdilerde TV8 ekranlarından şampiyonunu aramaya devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının finalinin ardından ekranlara gelmesi beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışmasında yarışacak olan ilk isimler de belli olmaya başladı. Öte yandan Survivor Türkiye 2023 yarışmasının kadrosuna dahil olan o iki isim herkesi şaşırttı! Peki, Survivor Türkiye 2023 yarışması ne zaman başlayacak? Survivor Türkiye 2023 yarışmasına kimler katılacak? Survivor Türkiye 2023 yarışması ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...