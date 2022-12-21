- 21 Ara 2022 - 09:05 G: 21 Ara 2022 - 09:06

A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa Hindi Fiyatları Ne Kadar Oldu? Zam Mı Geldi... En Ucuz Hindi Fiyatları Ortaya Çıktı! O Marketin Kapısında Kuyruk Oluştu! Canlı, Bütün ve Yarım Kilo Hindi Fiyatları…

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan hindilerin ise 2022 yılında kaç TL’den satılacağı netlik kazandı. Peki, 2022 yılı hindi fiyatları ne kadar? Yılbaşı hindisi ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ve Migros hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Yeni yıla sayılı günler kala tek hazırlık ev süslemeleri veya dekor üzerine yapılmamaya başlandı. Aynı zamanda aileleri bir araya getirecek olan yılbaşı sofraları için de ummalı bir hazırlık süreci başladı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan hindilerin ise 2022 yılında kaç TL’den satılacağı netlik kazandı. Peki, 2022 yılı hindi fiyatları ne kadar? Yılbaşı hindisi ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ve Migros hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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21 Ara 2022 - 09:05 - Gündem

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