A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefoursa Hindi Fiyatları Ne Kadar Oldu? Zam Mı Geldi... En Ucuz Hindi Fiyatları Ortaya Çıktı! O Marketin Kapısında Kuyruk Oluştu! Canlı, Bütün ve Yarım Kilo Hindi Fiyatları…
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan hindilerin ise 2022 yılında kaç TL’den satılacağı netlik kazandı. Peki, 2022 yılı hindi fiyatları ne kadar? Yılbaşı hindisi ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ve Migros hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
Yeni yıla sayılı günler kala tek hazırlık ev süslemeleri veya dekor üzerine yapılmamaya başlandı. Aynı zamanda aileleri bir araya getirecek olan yılbaşı sofraları için de ummalı bir hazırlık süreci başladı. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan hindilerin ise 2022 yılında kaç TL’den satılacağı netlik kazandı. Peki, 2022 yılı hindi fiyatları ne kadar? Yılbaşı hindisi ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ve Migros hindi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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21 Ara 2022 - 09:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.