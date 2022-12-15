ŞOK Market'ten İndirimin Kralı Geldi! 14 – 20 Aralık'ta Ağzına Kadar Dolacak; İzdiham Çıkacak! Katalogdaki Ürünlerin Fiyatı Diplerde…

Her hafta iki ayrı indirim ile müşterilerinin karşısına çıkan zincir marketlerin aksine sadece çarşamba günleri indirim gerçekleştiren ŞOK marketleri, haftalık indirimleri kapsamında hem kategorik ürünlerde hem de gıda ürünlerinde indirime gidiyor. Böylelikle daha avantajlı bir alışverişi garanti eden ŞOK marketleri, bu haftanın indirimlerini de açıklamış bulunuyor. Peki, ŞOK marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? ŞOK marketleri 14 – 20 Aralık 2022 aktüel ürün indirimleri belli mi? ŞOK marketleri çarşamba indirimlerinde neler var? İşte, detaylar…

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