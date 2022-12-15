ŞOK Market'ten İndirimin Kralı Geldi! 14 – 20 Aralık'ta Ağzına Kadar Dolacak; İzdiham Çıkacak! Katalogdaki Ürünlerin Fiyatı Diplerde…
ŞOK marketleri, bu haftanın indirimlerini de açıklamış bulunuyor. Peki, ŞOK marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? ŞOK marketleri 14 – 20 Aralık 2022 aktüel ürün indirimleri belli mi? İşte, merak edilenler...
Her hafta iki ayrı indirim ile müşterilerinin karşısına çıkan zincir marketlerin aksine sadece çarşamba günleri indirim gerçekleştiren ŞOK marketleri, haftalık indirimleri kapsamında hem kategorik ürünlerde hem de gıda ürünlerinde indirime gidiyor. Böylelikle daha avantajlı bir alışverişi garanti eden ŞOK marketleri, bu haftanın indirimlerini de açıklamış bulunuyor. Peki, ŞOK marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? ŞOK marketleri 14 – 20 Aralık 2022 aktüel ürün indirimleri belli mi? ŞOK marketleri çarşamba indirimlerinde neler var? İşte, detaylar…
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15 Ara 2022 - 16:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.