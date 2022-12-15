Sinan Akçıl ve Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Evlilik Tarihi Belli Oldu! Acun Ilıcalı Nikah Şahidi Olursa Şaşırmayın! Dizlerinin Üzerine Çöküp…
Ünlü sanatçı Sinan Akçıl ve Survivor yarışmacısı olup ardından da şarkıcı olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun evlilik tarihleri belli oldu. Acun Ilıcalı’nın nikah şahitliği yapacağı bu evliliğe dair gelen teklifte kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemini birbirine kattı. Ortalığı yangın yerine çeviren bu teklife dair merak edilen tüm ayrıntıları sizler için mercek altına aldık. İşte tüm detaylar!
Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Aleyna Kalaycıoğlu, hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle bir bakanı döndürüp tekrar baktırmayı başarıyor. Görenleri kendisine hayran bırakan Kalaycıoğlu, uzun süre şarkıcı Sinan Akçıl’la anılmasına rağmen iddiaları yalanlamış ancak çok geçmeden ilişkileri ortaya çıkmıştı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu ilişki hakkında ortaya atılan bir iddiaysa kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemini birbirine kattı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.