Sinan Akçıl ve Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Evlilik Tarihi Belli Oldu! Acun Ilıcalı Nikah Şahidi Olursa Şaşırmayın! Dizlerinin Üzerine Çöküp…

Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Aleyna Kalaycıoğlu, hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle bir bakanı döndürüp tekrar baktırmayı başarıyor. Görenleri kendisine hayran bırakan Kalaycıoğlu, uzun süre şarkıcı Sinan Akçıl’la anılmasına rağmen iddiaları yalanlamış ancak çok geçmeden ilişkileri ortaya çıkmıştı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu ilişki hakkında ortaya atılan bir iddiaysa kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemini birbirine kattı. Peki, neler oluyor?

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