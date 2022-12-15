Ebru Şahin Resmen Para Babası Oldu! Bunları Almak, Giymek Akıl İşi Değil! “İnsanın Azıcık Utanması Olur!” Bez Parçasına…
En son olarak ekranlara Destan dizisiyle gelen Ebru Şahin, evlendikten sonra resmen para babası oldu! Aldığı ve giydiği kıyafetlere üst düzey paralar harcayan Ebru Şahin’e tepkiler arka arkaya geldi. Birçok kişi “İnsanın azıcık utanması olur” yorumlarında bulunarak; herkesi şok etti. Peki, neler oluyor?
Temmuz ayında uzun süredir aşk yaşadığı Cedi Osman’la evlenme kararı alan Ebru Şahin, düğünleriyle milyonları ikiye bölmüştü. Birden fazla düğün yapan Cedi Osman ve Ebru Şahin’in düğünlerini kimi çok beğenmiş, kimi ise hiç beğenmemişti. Şu sıralar Amerika’da eşi Cedi Osman’la olduğu bilinen Ebru Şahin’in kıyafetlerine ödediği paralar dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.