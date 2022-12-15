Ebru Şahin Resmen Para Babası Oldu! Bunları Almak, Giymek Akıl İşi Değil! “İnsanın Azıcık Utanması Olur!” Bez Parçasına…

Temmuz ayında uzun süredir aşk yaşadığı Cedi Osman’la evlenme kararı alan Ebru Şahin, düğünleriyle milyonları ikiye bölmüştü. Birden fazla düğün yapan Cedi Osman ve Ebru Şahin’in düğünlerini kimi çok beğenmiş, kimi ise hiç beğenmemişti. Şu sıralar Amerika’da eşi Cedi Osman’la olduğu bilinen Ebru Şahin’in kıyafetlerine ödediği paralar dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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