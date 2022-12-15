Sevgilinize Öyle Bir Hediye Alacaksınız Ki, Şak Diye Evlenme Teklifi Edecek! Yüzük Cepten Çıkarsa Şaşırmayın! Meğer…
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte hediye fikirleri araştırılırken sevgilinize alacağınız bir hediyeyle evlilik teklifi almanız an meselesi olacak. Yüzüğün cepten çıkmasının an meselesi olduğu bu durumda ortalık biraz karışacak. Peki, bu hediye nedir?
Birbirini seven insanlar sevdiklerine ufak hediyeler ve jestler yapmak için zaman kollar, özel günlerse bu fikirde olanlar için bulunmaz hint kumaşı niteliğindedir. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala sevgililerine ne hediye alacağını bulamayan kişilerse araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bizde bugün, aldığınız hediyeyle birlikte evlilik teklifi alacağınız o sihirli parçayı size açıklayacağız. İşte konuya dair merak edilen o ipucu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.