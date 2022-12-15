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15 Ara 2022 - 16:46

Konuşanlar, Gibi, Hükümsüz ve Leyla ile Mecnun İzleyicilerine Kahreden Haber! Acun Ilıcalı “Böyle Olmuyor!” Deyince… İpler Koptu!

Exxen üyesi olan herkesin dikkatine! Dakikalar önce kahreden bir haber geldi. Konuşanlar, Gibi, Hükümsüz ve Leyla ile Mecnun gibi yapımların bulunduğu Exxen platformu için Acun Ilcalı, dakikalar önce kararını verdi. “Böyle olmuyor” diyen Acun Ilıcalı, iplerin kopmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…