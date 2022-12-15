Konuşanlar, Gibi, Hükümsüz ve Leyla ile Mecnun İzleyicilerine Kahreden Haber! Acun Ilıcalı “Böyle Olmuyor!” Deyince… İpler Koptu!
Exxen üyesi olan herkesin dikkatine! Dakikalar önce kahreden bir haber geldi. Konuşanlar, Gibi, Hükümsüz ve Leyla ile Mecnun gibi yapımların bulunduğu Exxen platformu için Acun Ilcalı, dakikalar önce kararını verdi. “Böyle olmuyor” diyen Acun Ilıcalı, iplerin kopmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’nın Netflix’e rakip olmak amacıyla çıkarmış olduğu Exxen, 1 Ocak 2021 yılında milyonlarca kişinin erişimine açılmıştı. Kızı Melisa’nın halen Sihirli Annem izlemesinden etkilenen Acun Ilıcalı, Exxen platformunda Sihirli Annem’i yeniden kurgulamıştı. Eski oyuncular yerine bambaşka isimlere yer veren Acun Ilıcalı’nın bu hamlesi hem çok beğenilmiş hem de tepki toplamıştı. Şimdiyse Acun Ilıcalı’dan yeni bir Exxen hamlesi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.