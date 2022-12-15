Defne Samyeli İç Çamaşırsız Kareleri “Oha” Dedirtti! Kalçasını Dönüp Kareler Paylaşınca Nefesler Kesildi! “İki Kızında Bir Sen Etmez!”
Ünlü sanatçı Defne Samyeli, iç çamaşırsız kareleriyle görenlere “Oha!” dedirtti. Kalçasını kameraya dönüp kareler paylaşılınca nefesler kesildi. Ortalık yangın yerine döndü. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan o paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yarı yaşındakilere taş çıkarmaya devam ediyor. Görenlerin aklını başından alan sülün gibi fiziğiyle de kendini herkese hayran bırakan ünlü sanatçıdan sosyal medya paylaşımları da arka arkaya geliyor. Kısa sürede hem magazin hem de sosyal medya gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer alan bir paylaşımsa ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.