- 15 Ara 2022 - 17:27 G: 15 Ara 2022 - 17:42

Apple Telefonu Olanları Yerle Yeksan Edecek Açıklama! Yıllar Sonra Büyük Sır Patlak Verdi; Duyan Kaldırıp Çöpe Atıyor! Meğer…

Apple telefonu olanları yerle yeksan edecek bir açıklama daha geldi. Yıllar sonra büyük sırrın patlak vermesinin ardından birçok Apple sahibi kişiler; ürünlerini kaldırıp kaldırıp ürünlerini çöpe atmaya başladı. Teknoloji devi Apple’dan milyonlarca kullanıcının ağzının açık kalmasına neden oldu. Herkes orijinal, sadece Apple üretimi telefon kullandığını sanıyordu ama…

Hem telefonları hem tabletleri hem bilgisayarları hem de birçok teknolojik ürünü bulunan Apple, dünya devi bir marka! Apple almak isteyen kişiler ise genellikle telefonun özelliklerine bakarak alıyor. Muhteşem kamerası ve teknik özellikleriyle gündem yaratan Apple’dan gelen son dakika kararı herkesi şok içerisinde bıraktı. Apple alıcıları bu haberden sonra isyan ederek kendilerine yeni telefon bakmaya başlayacaklarını bile dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Ara 2022 - 17:27 Ankara- Yaşam

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