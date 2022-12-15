Apple Telefonu Olanları Yerle Yeksan Edecek Açıklama! Yıllar Sonra Büyük Sır Patlak Verdi; Duyan Kaldırıp Çöpe Atıyor! Meğer…

Hem telefonları hem tabletleri hem bilgisayarları hem de birçok teknolojik ürünü bulunan Apple, dünya devi bir marka! Apple almak isteyen kişiler ise genellikle telefonun özelliklerine bakarak alıyor. Muhteşem kamerası ve teknik özellikleriyle gündem yaratan Apple’dan gelen son dakika kararı herkesi şok içerisinde bıraktı. Apple alıcıları bu haberden sonra isyan ederek kendilerine yeni telefon bakmaya başlayacaklarını bile dile getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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