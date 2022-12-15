Hande Erçel’in Sevgilisine Kerem Bürsin Kıs Kıs Gülüyor! “Attan İnip…” Tepkiler Gırla; Ağza Alınmayacak Şeyler Söyleniyor…
Güzelliğiyle bir dünya markası haline gelen Hande Erçel, yeni sevgilisiyle gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi ise “Kerem Bürsin kesin kıs kıs gülüyordur, bu resmen attan inip…” yorumlarında bulundular! Ağızlara alınmayacak ifadelere yer verilen Hande Erçel, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, Maldivler tatiline gitmişti. İkilinin tatil kareleri aşklarını ispatlar nitelikteydi ama havaalanında el ele görüntülenmeleri herkesi şok içerisinde bırakmıştı. 1 yıl kadar birlikte olan çift, sessiz sedasız ayrılma kararı almışlardı. Akıllarda kalan ilişkileriyle gündem olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sevenlerinin yeniden ilişki yaşamalarını istemelerine neden oluyordu. Şimdiyse Hande Erçel’in yeni sevgilisi gündem oldu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.