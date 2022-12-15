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15 Ara 2022 - 17:55

Hande Erçel’in Sevgilisine Kerem Bürsin Kıs Kıs Gülüyor! “Attan İnip…” Tepkiler Gırla; Ağza Alınmayacak Şeyler Söyleniyor…

Güzelliğiyle bir dünya markası haline gelen Hande Erçel, yeni sevgilisiyle gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi ise “Kerem Bürsin kesin kıs kıs gülüyordur, bu resmen attan inip…” yorumlarında bulundular! Ağızlara alınmayacak ifadelere yer verilen Hande Erçel, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…