- 15 Ara 2022 - 20:52 G: 15 Ara 2022 - 21:03

Kısmetse Olur Cansel Hakkında Programdan Çıkaracak İddia! “Bu Nasıl Bir Seviyesizlik!” Twitter Yıkılıyor; Öykü Serter Bile Beklemiyordu!

Kısmetse Olur yarışmasının yeni formatında bulunan Cansel Ayanoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti. Birçok kişi Cansel Ayanoğlu’nu hedef göstererek; “Bu nasıl bir terbiyesizlik” demeden yapamadı. Programın sunucusu olan Öykü Serter’in bile beklemediği bu gerçek, ağızların yarım metre açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Tam 5 yıl aradan sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur, Youtube üzerinden yayınlanıyor ve adeta izlenme rekorları kırıyordu. Daha ilk bölümü 3 milyon izlenme alan Kısmetse Olur’un yeni yarışmacıları ise büyük bir merak konusu olmuştu. Hem aurası hem de güzelliğiyle Google gibi arama motorlarına araştırma konusu olan Cansel Ayanoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Ara 2022 - 20:52 Ankara- Yaşam

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