Kısmetse Olur Cansel Hakkında Programdan Çıkaracak İddia! “Bu Nasıl Bir Seviyesizlik!” Twitter Yıkılıyor; Öykü Serter Bile Beklemiyordu!

Tam 5 yıl aradan sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur, Youtube üzerinden yayınlanıyor ve adeta izlenme rekorları kırıyordu. Daha ilk bölümü 3 milyon izlenme alan Kısmetse Olur’un yeni yarışmacıları ise büyük bir merak konusu olmuştu. Hem aurası hem de güzelliğiyle Google gibi arama motorlarına araştırma konusu olan Cansel Ayanoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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