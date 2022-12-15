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15 Ara 2022 - 21:24

Üç Kız Kardeş Dizisinde Kusturan Olay! “Kapatın Bitsin Şu Rezilliği!” Kocasının Aşığıyla Aynı Sofraya Bile Oturdu…

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te kusturan bir olay yaşantı. Birçok kişi ise “Kapatın bitsin şu rezilliği” demeden yapamadı. Yaşlı başlı kişilerin yaptıkları artık seyircilerin canına tak etti. Kocasının aşığıyla bu kez sofraya oturan Türkan değildi; bambaşka bir isim oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…