Üç Kız Kardeş Dizisinde Kusturan Olay! “Kapatın Bitsin Şu Rezilliği!” Kocasının Aşığıyla Aynı Sofraya Bile Oturdu…
Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te kusturan bir olay yaşantı. Birçok kişi ise “Kapatın bitsin şu rezilliği” demeden yapamadı. Yaşlı başlı kişilerin yaptıkları artık seyircilerin canına tak etti. Kocasının aşığıyla bu kez sofraya oturan Türkan değildi; bambaşka bir isim oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Özgü Kaya, İclal Aydın, Berker Güven ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinde yaşananlar seyircileri Salı akşamları ekranlara kilitliyordu. Ekranlara geldiği ilk bölümle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran hikayede Türkan ve Somer’in yanı sıra yan karakterlerinde yaşadıkları ağızları açık bırakıyordu. Yasak aşkların, intikamın ve entrikanın göbeği olan dizinin yayınlanan son bölümünde ekranlara gelen bir sahne saç baş yoldurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.