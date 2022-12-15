Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!”

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Buse Varol’un yeni dizisi büyük bir merak konusu olmuştu. Şubat ayında ekranlarda olması beklenen güzel isim Buse Varol, yıllar sonra ekranlara gelecekti. Başarılı oyuncu Buse Varol’un dizisi için birkaç ayda 40 santimden fazla erimesi ise gözlerden kaçmamıştı. Şimdilerde bir deri bir kemik olan Buse Varol’un sosyal medya kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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