- 15 Ara 2022 - 21:55 G: 15 Ara 2022 - 22:13

Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!”

Alişan’la mutlu bir yuva içerisinde bulunan Buse Varol’un kareleri yürekleri hoplattı. Beyazlar içerisindeki Buse Varol, adeta kuğu gibi süzüldü. Alişan’ın sessiz kalmaması ise gözlerden kaçmadı. Gündem haline gelen bu karelerde Buse Varol’un eriyip bittiği ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Buse Varol’un yeni dizisi büyük bir merak konusu olmuştu. Şubat ayında ekranlarda olması beklenen güzel isim Buse Varol, yıllar sonra ekranlara gelecekti. Başarılı oyuncu Buse Varol’un dizisi için birkaç ayda 40 santimden fazla erimesi ise gözlerden kaçmamıştı. Şimdilerde bir deri bir kemik olan Buse Varol’un sosyal medya kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Ara 2022 - 21:55 Ankara- Yaşam

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