Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmasından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan ve şeflerden biri olan Danilo Zanna’nın eski eşi resmen cayır cayır yaktı. “Şefim şimdi pişman oldun mu?” yorumlarını alan Danilo Zanna, eski eşinin kareleriyle herkesi şok etti. Boşanma sonrasında bambaşka birisine dönüşen Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yaklaşık olarak 4 yıldır ekranlardan sevenleriyle buluşan Danilo Zanna’nın neşesi ve enerjisi ise gözlerden kaçmıyordu. Eski eşiyle yollarını ayıran Danilo Zanna’nın kareleri başları döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.