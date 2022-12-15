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15 Ara 2022 - 22:25

Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmasından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan ve şeflerden biri olan Danilo Zanna’nın eski eşi resmen cayır cayır yaktı. “Şefim şimdi pişman oldun mu?” yorumlarını alan Danilo Zanna, eski eşinin kareleriyle herkesi şok etti. Boşanma sonrasında bambaşka birisine dönüşen Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…