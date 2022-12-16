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16 Ara 2022 - 09:56

Altın Fiyatlarında El Kol Titreten Yükseliş! 16 Aralık Gram, Çeyrek, Yarım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?

Altın fiyatlarında el kol titreten bir yükseliş yaşandı. Ekonomi takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılan; gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları dudakların uçuklamasına neden oldu. Altın yatırımı yapmak isteyenler, karşılarına çıkan fiyatlar sonrasında adeta ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…