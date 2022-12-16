Altın Fiyatlarında El Kol Titreten Yükseliş! 16 Aralık Gram, Çeyrek, Yarım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?
Altın fiyatlarında el kol titreten bir yükseliş yaşandı. Ekonomi takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılan; gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları dudakların uçuklamasına neden oldu. Altın yatırımı yapmak isteyenler, karşılarına çıkan fiyatlar sonrasında adeta ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
FED faiz kararlarından sonra grafiği bir yükselip bir azalan altın, 16 Aralık itibariyle araştırmalara konu oldu. Altının uzun bir aradan sonra yeniden yükseliş yaşaması ise yatırımcının yüzünü güldürdü. “Güvenilir liman” olarak bilinen altın, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.