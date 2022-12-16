- 16 Ara 2022 - 10:24 G: 16 Ara 2022 - 10:37

Survivor Ayşe Tenis Eteğini Bir Oraya Savurdu Bir Bu Yana! Kalçasını Döndü; Eteğinin Boyuyla Ortalığı İnletti! “Abla Her Şeyin Ortada!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’a üst üste iki kez katılmış olan Ayşe Yüksel’in mini tenis etekli pozları nefesleri kesti. Kalçasını dönerek kareler paylaşan Ayşe Yüksel, resmen ortalığı inim inim inletti. Sevenlerinden “Abla her şeyin ortada” yorumlarını alan Ayşe Yüksel, fiziğiyle alev alev yaktı. İşte merak edilenler…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor’da ilk kez 2021 yılında boy gösteren Ayşe Yüksel, hal ve hareketleriyle herkesten tam not almıştı. Bir yıl sonra All Star sezonuna katılan Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Bir daha Survivor yarışmasına katılmayacağını ifade eden Ayşe Yüksel, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ara 2022 - 10:24 Ankara- Yaşam

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