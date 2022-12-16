Survivor Ayşe Tenis Eteğini Bir Oraya Savurdu Bir Bu Yana! Kalçasını Döndü; Eteğinin Boyuyla Ortalığı İnletti! “Abla Her Şeyin Ortada!”

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor’da ilk kez 2021 yılında boy gösteren Ayşe Yüksel, hal ve hareketleriyle herkesten tam not almıştı. Bir yıl sonra All Star sezonuna katılan Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Bir daha Survivor yarışmasına katılmayacağını ifade eden Ayşe Yüksel, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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