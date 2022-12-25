En Kararlı Burçlar Belli Oldu! Katı Kuralları ile Verdiği Karardan Asla Dönmezler! İşte Ya Siyah Ya Beyaz Olan Burçlar…

Burçların karakteristik özellikler üzerindeki etkisi herkesin malumu olsa da bu etki hala pek çok kişi tarafından hafife alınıyor. Oysaki, insanın karakteristik özelliklerini ve tavrını şekillendirmede son derece etkili olan burçlar, hangi burcun aşırılık sevdiğini ya da hangi burcun bir türlü dengeyi bulamadığını bile bize dolaylı yoldan söylüyor. Başka bir deyişle bu listede yer alan burçların vur deyince öldürdüğü yakın çevreleri tarafından çok iyi biliniyor! Peki, hangi burcun ortası yoktur? Vur deyince öldüren burçlar hangileridir? İşte ya siyah ya beyaz olan burçlar…

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