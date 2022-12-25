İçi Başka, Dışı Başka Olan Burçlar Hangisidir? Görüntüsü Sizi Aldatmasın! İşte İçinde Kötülük Olmayan O Burçlar…
Söz konusu kötülük olduğunda pek çok insanın bu konuda doğuştan yeteneğe sahip olduğunu söylemek pek tabii mümkün oluyor. Ancak bazı insanlar var ki, onlar kötülük yapmak istemese de kötülük yapıyormuş gibi anlaşılabiliyor. Çevrelerinin önyargılı olarak yaklaştığı bu insanların genellikle benzer burçları taşıması ise, astrologların ortak görüşü oluyor! Sizde kalbinde kötülük olmayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Söz konusu kötülük olduğunda pek çok insanın bu konuda doğuştan yeteneğe sahip olduğunu söylemek pek tabii mümkün oluyor. Ancak bazı insanlar var ki, onlar kötülük yapmak istemese de kötülük yapıyormuş gibi anlaşılabiliyor. Çevrelerinin önyargılı olarak yaklaştığı bu insanların genellikle benzer burçları taşıması ise, astrologların ortak görüşü oluyor! Peki, hangi burcun kalbinde kötülük yoktur ama herkes onu kötü zanneder? Yaptığı her hareket başka bir şeye çekilen burçlar hangileridir? İşte aslında pamuk gibi olan burçlar...
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25 Ara 2022 - 16:38 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.