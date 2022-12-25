İçi Başka, Dışı Başka Olan Burçlar Hangisidir? Görüntüsü Sizi Aldatmasın! İşte İçinde Kötülük Olmayan O Burçlar…

Söz konusu kötülük olduğunda pek çok insanın bu konuda doğuştan yeteneğe sahip olduğunu söylemek pek tabii mümkün oluyor. Ancak bazı insanlar var ki, onlar kötülük yapmak istemese de kötülük yapıyormuş gibi anlaşılabiliyor. Çevrelerinin önyargılı olarak yaklaştığı bu insanların genellikle benzer burçları taşıması ise, astrologların ortak görüşü oluyor! Peki, hangi burcun kalbinde kötülük yoktur ama herkes onu kötü zanneder? Yaptığı her hareket başka bir şeye çekilen burçlar hangileridir? İşte aslında pamuk gibi olan burçlar...

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