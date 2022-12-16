Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!

Farklı ürünlere dönem dönem indirim yaparak dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, 31 Aralık’a kadar sürecek olan bir indirime daha imzasını attı. Diğer marketlerden daha uygun fiyatlara satışlar yapan ve kalitesinden ödün vermeyen Tarım Kredi Market, yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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