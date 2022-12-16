Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
Tarım Kredi Market, 15 Aralık – 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bir indirime daha imzasını attı. Tuvalet kağıdını 129 TL’ye, yumuşatıcıyı 29 TL’ye, zeytini 34 TL’ye, kaşarı 77 TL’ye raflara dizen Tarım Kredi Market’in bu muhteşem indirimi duyanlar, koşarak almaya geldi. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?
Farklı ürünlere dönem dönem indirim yaparak dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, 31 Aralık’a kadar sürecek olan bir indirime daha imzasını attı. Diğer marketlerden daha uygun fiyatlara satışlar yapan ve kalitesinden ödün vermeyen Tarım Kredi Market, yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.