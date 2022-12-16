- 16 Ara 2022 - 11:28 G: 16 Ara 2022 - 11:44

Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!

Tarım Kredi Market, 15 Aralık – 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bir indirime daha imzasını attı. Tuvalet kağıdını 129 TL’ye, yumuşatıcıyı 29 TL’ye, zeytini 34 TL’ye, kaşarı 77 TL’ye raflara dizen Tarım Kredi Market’in bu muhteşem indirimi duyanlar, koşarak almaya geldi. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?

Farklı ürünlere dönem dönem indirim yaparak dikkatleri üzerine çeken Tarım Kredi Market, 31 Aralık’a kadar sürecek olan bir indirime daha imzasını attı. Diğer marketlerden daha uygun fiyatlara satışlar yapan ve kalitesinden ödün vermeyen Tarım Kredi Market, yapmış olduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ara 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
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Migros Market’te İzdiham Var! Ayçiçek Yağı 21 TL, Çay 27 TL, Tavuk 25 TL, Peynir 25 TL… Fiyatları Gören Şaka Sanıyor!
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Tarım Kredi Market Aralık Ayında Vurgun Yapacak! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Çay, Kaşar Aylar Sonra Bu Fiyata Satılıyor! 99 TL’ye Kadar Düştü…
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iPhone Alacaklara Son Şans BİM’den! Piyasada Boşuna Aramayın; 13 Pro Max Resmen Yok Fiyatına Satılıyor… Üçer Beşer Tane Alan Var!
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün… mask
Tarım Kredi Market Zincir Marketlere Resti Çekti! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün…
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın! mask
Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın!
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TMO Market 5 Litre Ayçiçek Yağını Yok Satacak! İzdiham Var, Sepetten Alınıyor! Kargo Bedava… Büyük Vurgun Yapılacak Sadece 135 Lira…
Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak… mask
Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak…
Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor!
BİM Market Sütyen ve İç Çamaşırında Dev İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila Fiyatları Düştü! Yok Yok! mask
BİM Market Sütyen ve İç Çamaşırında Dev İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila Fiyatları Düştü! Yok Yok!
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Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var! mask
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
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