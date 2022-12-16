- 16 Ara 2022 - 11:57 G: 16 Ara 2022 - 13:11

Cennet Hurmasının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Günde Bir Tane Yiyen Ne Hastalık Kapar Ne Veba! Kimse Bilmiyor…

Cennet hurması, kiminin bayılarak yediği kiminin ise çok sevmediği bir meyve! Faydaları ise saymakla bitmiyor. Kış günlerine girdiğimiz şu günlerde günde bir tane cennet hurması yiyenin ne hastalık kapacağı ne de vebaya yakalanacağı bir kez daha görüldü. İşte kimsenin bilmediği cennet hurmasının faydaları…

Kışın gözde meyvelerinden sadece bir tanesi olan cennet hurması, tadıyla ve kıvamıyla kaşık kaşık yeniliyor. Çoğu kişi, kabuğunun dişlerini gıcırdatmasından dolayı yemek istemiyor ama iyi temizlenmiş bir biçimde tüketilen cennet hurmasının kabuğundaki vitaminin yüksek olduğu biliniyor. Tam bir kış meyvesi olduğu için kişiyi soğuk algınlığından koruyan cennet hurmasının günde bir tane yenilmesinde vücutta öyle bir değişim yaşanıyor ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Ara 2022 - 11:57 Ankara- Yaşam

# YEMEK TARİFLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kestane Pişireceklerin Dikkatine! Bu Yöntemle Kabuk Derdi Kalmayacak; İçi Lokum Gibi Pişecek… Bir Kez Deneyen Bu İşi Ticarete Döküyor! mask
Kestane Pişireceklerin Dikkatine! Bu Yöntemle Kabuk Derdi Kalmayacak; İçi Lokum Gibi Pişecek… Bir Kez Deneyen Bu İşi Ticarete Döküyor!
Bu Lahmacun Daha Yemeden Ağzının Suyunu Akıtacak! Çıtır Çıtır Oluyor, Yiyen Doymamak İçin Dualar Ediyor! Sır Gibi Saklanıyordu Ama… mask
Bu Lahmacun Daha Yemeden Ağzının Suyunu Akıtacak! Çıtır Çıtır Oluyor, Yiyen Doymamak İçin Dualar Ediyor! Sır Gibi Saklanıyordu Ama…
Günlerin Düşman Çatlatan Kısırının Gerçek Tarifi Ortaya Çıktı! Bir Kez Yiyen Müptelası Oluyor; Reçete Tamam! Hemen Tezgah Başına Geçin! mask
Günlerin Düşman Çatlatan Kısırının Gerçek Tarifi Ortaya Çıktı! Bir Kez Yiyen Müptelası Oluyor; Reçete Tamam! Hemen Tezgah Başına Geçin!
Pastane Poğaçasını Evinizde Yapmak Mümkün! Evinize Misafir Dolup Taşacak… On Dakikada Bir Çırpıda Yapabilirsiniz! Kahvaltının Vazgeçilmezi Olacak… mask
Pastane Poğaçasını Evinizde Yapmak Mümkün! Evinize Misafir Dolup Taşacak… On Dakikada Bir Çırpıda Yapabilirsiniz! Kahvaltının Vazgeçilmezi Olacak…
Pilavın Sırrı Sonunda Ortaya Çıktı! Boşuna Ağlayıp Sızlamayın, Pilavınızın Kötü Olmasının Nedeni Bunu Yapmamanız! Meğer… mask
Pilavın Sırrı Sonunda Ortaya Çıktı! Boşuna Ağlayıp Sızlamayın, Pilavınızın Kötü Olmasının Nedeni Bunu Yapmamanız! Meğer…
Bu Poğaçayı Yiyen Eltiniz Orta Yerinden Çatlayacak! Puf Puf Oluyor; Ağızdaki Tadı Yıllarca Unutuluyor! Anne Eli Değmiş Gibi… mask
Bu Poğaçayı Yiyen Eltiniz Orta Yerinden Çatlayacak! Puf Puf Oluyor; Ağızdaki Tadı Yıllarca Unutuluyor! Anne Eli Değmiş Gibi…
Bu Çorba Ağır Hastayı Bile Ayağa Kaldırır! Tam Bir Şifa Deposu… Bir Kez Tadına Bakan Her Gün Yemek İstiyor! mask
Bu Çorba Ağır Hastayı Bile Ayağa Kaldırır! Tam Bir Şifa Deposu… Bir Kez Tadına Bakan Her Gün Yemek İstiyor!
Dostu Düşmanı Orta Yerinden Çatlatacak Browni Tarifi! Yengeler Teyzeler Konu Komşu Buna Bayılacak… Starbucks’ın Gizli Tarifi Açığa Çıktı! mask
Dostu Düşmanı Orta Yerinden Çatlatacak Browni Tarifi! Yengeler Teyzeler Konu Komşu Buna Bayılacak… Starbucks’ın Gizli Tarifi Açığa Çıktı!
Düşman Çatlatmaya Hazır Olun! Bu Tatlının Hiçbir Yerde Tarifi Yoktu; Yıllar Sonra Bulundu! Kokusu Komşunuzu Bile Çıldırtacak… mask
Düşman Çatlatmaya Hazır Olun! Bu Tatlının Hiçbir Yerde Tarifi Yoktu; Yıllar Sonra Bulundu! Kokusu Komşunuzu Bile Çıldırtacak…
Sevgilinize Aşkınızı Bu Kurabiyeyle Bangır Bangır Bağıracaksınız! Sadece 25 Dakikada Hazırlanıyor; Ağızda Dağılıyor! Hemen Mutfağa Koşun, Kolları Sıvayın! mask
Sevgilinize Aşkınızı Bu Kurabiyeyle Bangır Bangır Bağıracaksınız! Sadece 25 Dakikada Hazırlanıyor; Ağızda Dağılıyor! Hemen Mutfağa Koşun, Kolları Sıvayın!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hastanelerde Çalışacak Eleman Aranıyor! 18 ile 55 Yaş Arasındaki Herkes Başvursun! Yüksek Maaş Garanti… Mülakat, Sınav Şartı Yok! mask
Hastanelerde Çalışacak Eleman Aranıyor! 18 ile 55 Yaş Arasındaki Herkes Başvursun! Yüksek Maaş Garanti… Mülakat, Sınav Şartı Yok!
Cennet Hurmasının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Günde Bir Tane Yiyen Ne Hastalık Kapar Ne Veba! Kimse Bilmiyor… mask
Cennet Hurmasının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Günde Bir Tane Yiyen Ne Hastalık Kapar Ne Veba! Kimse Bilmiyor…
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var! mask
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
Hangi Burç Sessiz Sedasız Evlenir? İşte Anne Babasına Kalp Krizi Geçirtecek Burçlar! Her Şey Onlardan Beklenir… mask
Hangi Burç Sessiz Sedasız Evlenir? İşte Anne Babasına Kalp Krizi Geçirtecek Burçlar! Her Şey Onlardan Beklenir…
Hangi Burcun Kalbinde Kötülük Yoktur Ama Herkes Onu Kötü Zanneder? Yaptığı Her Hareket Başka Bir Şeye Çekiliyor! İşte Aslında Pamuk Gibi Olan Burçlar… mask
Hangi Burcun Kalbinde Kötülük Yoktur Ama Herkes Onu Kötü Zanneder? Yaptığı Her Hareket Başka Bir Şeye Çekiliyor! İşte Aslında Pamuk Gibi Olan Burçlar…
Hangi Burcun Ortası Yoktur? Vur Deyince Öldüren Burçlar! İşte Ya Siyah Ya Beyaz Olan Burçlar… mask
Hangi Burcun Ortası Yoktur? Vur Deyince Öldüren Burçlar! İşte Ya Siyah Ya Beyaz Olan Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL