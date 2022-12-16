Cennet Hurmasının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Günde Bir Tane Yiyen Ne Hastalık Kapar Ne Veba! Kimse Bilmiyor…

Kışın gözde meyvelerinden sadece bir tanesi olan cennet hurması, tadıyla ve kıvamıyla kaşık kaşık yeniliyor. Çoğu kişi, kabuğunun dişlerini gıcırdatmasından dolayı yemek istemiyor ama iyi temizlenmiş bir biçimde tüketilen cennet hurmasının kabuğundaki vitaminin yüksek olduğu biliniyor. Tam bir kış meyvesi olduğu için kişiyi soğuk algınlığından koruyan cennet hurmasının günde bir tane yenilmesinde vücutta öyle bir değişim yaşanıyor ki…

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