Cennet Hurmasının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Günde Bir Tane Yiyen Ne Hastalık Kapar Ne Veba! Kimse Bilmiyor…
Cennet hurması, kiminin bayılarak yediği kiminin ise çok sevmediği bir meyve! Faydaları ise saymakla bitmiyor. Kış günlerine girdiğimiz şu günlerde günde bir tane cennet hurması yiyenin ne hastalık kapacağı ne de vebaya yakalanacağı bir kez daha görüldü. İşte kimsenin bilmediği cennet hurmasının faydaları…
Kışın gözde meyvelerinden sadece bir tanesi olan cennet hurması, tadıyla ve kıvamıyla kaşık kaşık yeniliyor. Çoğu kişi, kabuğunun dişlerini gıcırdatmasından dolayı yemek istemiyor ama iyi temizlenmiş bir biçimde tüketilen cennet hurmasının kabuğundaki vitaminin yüksek olduğu biliniyor. Tam bir kış meyvesi olduğu için kişiyi soğuk algınlığından koruyan cennet hurmasının günde bir tane yenilmesinde vücutta öyle bir değişim yaşanıyor ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.