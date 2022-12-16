Hastanelerde Çalışacak Eleman Aranıyor! 18 ile 55 Yaş Arasındaki Herkes Başvursun! Yüksek Maaş Garanti… Mülakat, Sınav Şartı Yok!
Hastanelerde çalışmak isteyenlere güzel haber verildi. Birçok ilde yapılacak olan personel alımları başladı. 18 ile 55 yaş arasında herkesin başvuru yapabileceği de ortaya çıktı. Yüksek maaşla çalışacak olan kişilerin; mülakata ya da sınava tabii tutulmayacağı açıklandı. Peki, hastanelerde çalışacak olan kişilerin başvuru şartları neler?
Alımlarda KPSS ya da mülakatın olmayacağını belirten hastaneler, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hasta kabul ve kayıt görevlisi arandığını duyurulunca milyonlar rahat bir nefes aldı. Temel özelliklere bakıldığı takdirde ise 18 ile 55 yaş arasında kişilerin başvuru yapabileceği ortaya çıktı. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak başvuru yapacak olan kişilere detaylarını hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.