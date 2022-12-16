Hastanelerde Çalışacak Eleman Aranıyor! 18 ile 55 Yaş Arasındaki Herkes Başvursun! Yüksek Maaş Garanti… Mülakat, Sınav Şartı Yok!

Alımlarda KPSS ya da mülakatın olmayacağını belirten hastaneler, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hasta kabul ve kayıt görevlisi arandığını duyurulunca milyonlar rahat bir nefes aldı. Temel özelliklere bakıldığı takdirde ise 18 ile 55 yaş arasında kişilerin başvuru yapabileceği ortaya çıktı. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak başvuru yapacak olan kişilere detaylarını hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…

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