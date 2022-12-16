- 16 Ara 2022 - 12:56 G: 16 Ara 2022 - 13:03

Hastanelerde Çalışacak Eleman Aranıyor! 18 ile 55 Yaş Arasındaki Herkes Başvursun! Yüksek Maaş Garanti… Mülakat, Sınav Şartı Yok!

Hastanelerde çalışmak isteyenlere güzel haber verildi. Birçok ilde yapılacak olan personel alımları başladı. 18 ile 55 yaş arasında herkesin başvuru yapabileceği de ortaya çıktı. Yüksek maaşla çalışacak olan kişilerin; mülakata ya da sınava tabii tutulmayacağı açıklandı. Peki, hastanelerde çalışacak olan kişilerin başvuru şartları neler?

Alımlarda KPSS ya da mülakatın olmayacağını belirten hastaneler, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hasta kabul ve kayıt görevlisi arandığını duyurulunca milyonlar rahat bir nefes aldı. Temel özelliklere bakıldığı takdirde ise 18 ile 55 yaş arasında kişilerin başvuru yapabileceği ortaya çıktı. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak başvuru yapacak olan kişilere detaylarını hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Ara 2022 - 12:56 Ankara- Yaşam

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