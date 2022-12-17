Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Ayrıldı Mı? Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde bu hafta itibariyle işler karışmaya başladı. Son birkaç haftadır Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi’nin diziden çıkacağı konuşulurken; Cana karakterinin bitip bitmeyeceği bu hafta belli oldu. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yer alan ipucu, sosyal medyanın gündemine şimdiden oturdu. Peki, Camdaki Kız Cana öldü mü? Camdaki Kız dizisinin Cana’sı Hande Ataizi kimdir, kaç yaşındadır? Hande Ataizi nerelidir? İşte, detaylar…

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