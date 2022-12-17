Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Ayrıldı Mı? Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde bu hafta itibariyle işler karışmaya başladı. Son birkaç haftadır Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi’nin diziden çıkacağı konuşulurken; Cana karakterinin bitip bitmeyeceği bu hafta belli oldu. İşte Camdaki Kız dizisinden son Cana detayı...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde bu hafta itibariyle işler karışmaya başladı. Son birkaç haftadır Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi’nin diziden çıkacağı konuşulurken; Cana karakterinin bitip bitmeyeceği bu hafta belli oldu. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yer alan ipucu, sosyal medyanın gündemine şimdiden oturdu. Peki, Camdaki Kız Cana öldü mü? Camdaki Kız dizisinin Cana’sı Hande Ataizi kimdir, kaç yaşındadır? Hande Ataizi nerelidir? İşte, detaylar…
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17 Ara 2022 - 00:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.