- 16 Ara 2022 - 13:41 G: 16 Ara 2022 - 13:46

Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hande Ataizi Nerelidir?

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde bu hafta itibariyle işler karışmaya başladı. Son birkaç haftadır Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi’nin diziden çıkacağı konuşulurken; Cana karakterinin bitip bitmeyeceği bu hafta belli oldu. İşte Camdaki Kız dizisinden son Cana detayı...

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisinde bu hafta itibariyle işler karışmaya başladı. Son birkaç haftadır Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi’nin diziden çıkacağı konuşulurken; Cana karakterinin bitip bitmeyeceği bu hafta belli oldu. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yer alan ipucu, sosyal medyanın gündemine şimdiden oturdu. Peki, Camdaki Kız Cana öldü mü? Camdaki Kız dizisinin Cana’sı Hande Ataizi kimdir, kaç yaşındadır? Hande Ataizi nerelidir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Ara 2022 - 13:41 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız’da Hayri Diziden Çıkarıldı! Tepkiler Arka Arkaya; Çoluğunu Çocuğunu Unuttu; Evli Barklı Kadının Peşine Düştü! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız’da Hayri Diziden Çıkarıldı! Tepkiler Arka Arkaya; Çoluğunu Çocuğunu Unuttu; Evli Barklı Kadının Peşine Düştü! Neler Oluyor?
Survivor Ayşe Tenis Eteğini Bir Oraya Savurdu Bir Bu Yana! Kalçasını Döndü; Eteğinin Boyuyla Ortalığı İnletti! “Abla Her Şeyin Ortada!” mask
Survivor Ayşe Tenis Eteğini Bir Oraya Savurdu Bir Bu Yana! Kalçasını Döndü; Eteğinin Boyuyla Ortalığı İnletti! “Abla Her Şeyin Ortada!”
Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena... mask
Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena...
Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu… mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Utandıran Olay! Kocasının Aşığıyla Aynı Sofraya Bile Oturdu… Türkan ve Somer Çıkmaza Girdi! “İyice Çığırından Çıktı” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Utandıran Olay! Kocasının Aşığıyla Aynı Sofraya Bile Oturdu… Türkan ve Somer Çıkmaza Girdi! “İyice Çığırından Çıktı”
Kısmetse Olur Cansel Hakkında Programdan Çıkaracak İddia! “Bu Nasıl Bir Seviyesizlik!” Twitter Yıkılıyor; Öykü Serter Bile Beklemiyordu! mask
Kısmetse Olur Cansel Hakkında Programdan Çıkaracak İddia! “Bu Nasıl Bir Seviyesizlik!” Twitter Yıkılıyor; Öykü Serter Bile Beklemiyordu!
Konuşanlar, Gibi, Hükümsüz ve Leyla ile Mecnun İzleyicilerine Kahreden Haber! Acun Ilıcalı “Böyle Olmuyor!” Deyince… İpler Koptu! mask
Konuşanlar, Gibi, Hükümsüz ve Leyla ile Mecnun İzleyicilerine Kahreden Haber! Acun Ilıcalı “Böyle Olmuyor!” Deyince… İpler Koptu!
Şeyma Subaşı’na Kızından Büyük Rest! Acun Ilıcalı Devreye Girecek; Velayet Davasından Sonra İşler Fena Karıştı! Neler Oluyor? mask
Şeyma Subaşı’na Kızından Büyük Rest! Acun Ilıcalı Devreye Girecek; Velayet Davasından Sonra İşler Fena Karıştı! Neler Oluyor?
Survivor 2023 Başlamadan Ödülü Sızdı! Kupayı Kaldırana Acun Ilıcalı Mini Servet Verecek! “Acun Abi Ne Olur Beni de Al!” mask
Survivor 2023 Başlamadan Ödülü Sızdı! Kupayı Kaldırana Acun Ilıcalı Mini Servet Verecek! “Acun Abi Ne Olur Beni de Al!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hastanelerde Çalışacak Eleman Aranıyor! 18 ile 55 Yaş Arasındaki Herkes Başvursun! Yüksek Maaş Garanti… Mülakat, Sınav Şartı Yok! mask
Hastanelerde Çalışacak Eleman Aranıyor! 18 ile 55 Yaş Arasındaki Herkes Başvursun! Yüksek Maaş Garanti… Mülakat, Sınav Şartı Yok!
Cennet Hurmasının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Günde Bir Tane Yiyen Ne Hastalık Kapar Ne Veba! Kimse Bilmiyor… mask
Cennet Hurmasının Faydaları Saymakla Bitmiyor! Günde Bir Tane Yiyen Ne Hastalık Kapar Ne Veba! Kimse Bilmiyor…
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var! mask
Tarım Kredi Market İndirimin Alasını Yaptı! Tuvalet Kağıdı 129 TL, Yumuşatıcı 29 TL, Zeytin 34 TL, Kaşar 77 TL… Koşarak Alan Var!
Hangi Burç Sessiz Sedasız Evlenir? İşte Anne Babasına Kalp Krizi Geçirtecek Burçlar! Her Şey Onlardan Beklenir… mask
Hangi Burç Sessiz Sedasız Evlenir? İşte Anne Babasına Kalp Krizi Geçirtecek Burçlar! Her Şey Onlardan Beklenir…
Hangi Burcun Kalbinde Kötülük Yoktur Ama Herkes Onu Kötü Zanneder? Yaptığı Her Hareket Başka Bir Şeye Çekiliyor! İşte Aslında Pamuk Gibi Olan Burçlar… mask
Hangi Burcun Kalbinde Kötülük Yoktur Ama Herkes Onu Kötü Zanneder? Yaptığı Her Hareket Başka Bir Şeye Çekiliyor! İşte Aslında Pamuk Gibi Olan Burçlar…
Hangi Burcun Ortası Yoktur? Vur Deyince Öldüren Burçlar! İşte Ya Siyah Ya Beyaz Olan Burçlar… mask
Hangi Burcun Ortası Yoktur? Vur Deyince Öldüren Burçlar! İşte Ya Siyah Ya Beyaz Olan Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL