Neşet Ertaş Kimdir? Neşat Ertaş’ın Kahır Dolu Hayatı Yürekleri Burktu! Neşet Ertaş Nerelidir?

Bir süredir çeşitli tartışmalara neden olan ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ isimli sinema filminin vizyona girmesine sadece bir hafta kala, ilginç bir gelişme yaşandı. Bu gelişme üzerine gözler filmin yapımcısı Mustafa Uslu’ya dönerken; akıllara da Neşet Ertaş’ın hayatı geldi. Öte yandan pek çok magazin takipçisi Neşet Ertaş’ın yaşamını araştırmaya başladı. Peki, Neşet Ertaş kimdir? Neşet Ertaş nerelidir? Neşet Ertaş nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? İşte, detaylar…

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