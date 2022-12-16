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16 Ara 2022 - 13:25

Yalı Çapkını Dizisinin Finali Değişti! Seyran Bir Tarafa Ferit Bambaşka Bir Tarafa… Seyirciler Asıl Korkuyu Şimdi Yaşayacak!

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinin finali değişti! Seyran bir tarafa savruldu, Ferit bambaşka bir yere! Seyirciler asıl korkuyu şimdi yaşayacak! Twitter’ın yıkılmasına neden olan bu final, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…