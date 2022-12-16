Yalı Çapkını Dizisinin Finali Değişti! Seyran Bir Tarafa Ferit Bambaşka Bir Tarafa… Seyirciler Asıl Korkuyu Şimdi Yaşayacak!
STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinin finali değişti! Seyran bir tarafa savruldu, Ferit bambaşka bir yere! Seyirciler asıl korkuyu şimdi yaşayacak! Twitter’ın yıkılmasına neden olan bu final, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun henüz yayınlanmamış eserlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı ve daha birçok gerçekten uyarlanmış diziyi ekranlara getiren OGM Pictures tarafından yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, imkansız bir aşkı ele alıyordu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, herkesi şok etmişti. Peki, dizinin finalinde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.