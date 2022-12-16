Yeni sezona oldukça iddialı başlayan yapımlardan biri olan Ay Yapım imzalı Darmaduman dizisinden kötü bir haber geldi. Bir süredir final yapacağı iddia edilen Darmaduman dizisinin final yapıp yapmayacağına ilişkin sorular, bu haberden sonra yanıt buldu. Şimdi de Darmaduman dizisinin neden ve ne zaman final yapacağı merak edilmeye başlandı! Peki, Darmaduman dizisi final mi yapıyor? Darmaduman dizisi neden final yapıyor? Darmaduman oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...