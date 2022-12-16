- 16 Ara 2022 - 13:52 G: 16 Ara 2022 - 13:56

Kısmetse Olur Didem Delen Kimdir? Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu!

YouTube üzerinden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü isimli programı yorumladı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı için ilginç iddialarda bulunan Didem Delen, birden magazin takipçilerinin gündemine oturdu. İşte Didem Delen ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur isimli evlilik programı, 2017 yılında ekranlardan ayrılmıştı. O dönem yarışmacılardan biri olan Didem Delen, beş yıl aradan sonra YouTube üzerinden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü isimli programı yorumladı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı için ilginç iddialarda bulunan Didem Delen, birden magazin takipçilerinin gündemine oturdu! Peki, Kısmetse Olur Didem Delen kimdir? Kısmetse Olur Didem Delen şimdi ne yapıyor? Kısmetse Olur Didem Delen kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Ara 2022 - 13:52 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Neşet Ertaş Kimdir? Neşat Ertaş’ın Kahır Dolu Hayatı Yürekleri Burktu! Neşet Ertaş Nerelidir? mask
Neşet Ertaş Kimdir? Neşat Ertaş’ın Kahır Dolu Hayatı Yürekleri Burktu! Neşet Ertaş Nerelidir?
Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hande Ataizi Nerelidir? mask
Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hande Ataizi Nerelidir?
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Değişti! Seyran Bir Tarafa Ferit Bambaşka Bir Tarafa… Seyirciler Asıl Korkuyu Şimdi Yaşayacak! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Değişti! Seyran Bir Tarafa Ferit Bambaşka Bir Tarafa… Seyirciler Asıl Korkuyu Şimdi Yaşayacak!
Camdaki Kız’da Hayri Diziden Çıkarıldı! Tepkiler Arka Arkaya; Çoluğunu Çocuğunu Unuttu; Evli Barklı Kadının Peşine Düştü! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız’da Hayri Diziden Çıkarıldı! Tepkiler Arka Arkaya; Çoluğunu Çocuğunu Unuttu; Evli Barklı Kadının Peşine Düştü! Neler Oluyor?
Survivor Ayşe Tenis Eteğini Bir Oraya Savurdu Bir Bu Yana! Kalçasını Döndü; Eteğinin Boyuyla Ortalığı İnletti! “Abla Her Şeyin Ortada!” mask
Survivor Ayşe Tenis Eteğini Bir Oraya Savurdu Bir Bu Yana! Kalçasını Döndü; Eteğinin Boyuyla Ortalığı İnletti! “Abla Her Şeyin Ortada!”
Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena... mask
Kubilay Aka ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Kavga Etti! İşin İçinde Afra Saraçoğlu'nda Var! Yalı Çapkını Fena...
Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu… mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Eski Eşi Cayır Cayır Yaktı! “Şefim Pişman Oldun Mu Şimdi?” Boşanma Sonrasında Bambaşka Birisi Oldu…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Yürekleri Hoplattı! Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü; Alişan Sessiz Kalamadı! “Eridi!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Utandıran Olay! Kocasının Aşığıyla Aynı Sofraya Bile Oturdu… Türkan ve Somer Çıkmaza Girdi! “İyice Çığırından Çıktı” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Utandıran Olay! Kocasının Aşığıyla Aynı Sofraya Bile Oturdu… Türkan ve Somer Çıkmaza Girdi! “İyice Çığırından Çıktı”
Kısmetse Olur Cansel Hakkında Programdan Çıkaracak İddia! “Bu Nasıl Bir Seviyesizlik!” Twitter Yıkılıyor; Öykü Serter Bile Beklemiyordu! mask
Kısmetse Olur Cansel Hakkında Programdan Çıkaracak İddia! “Bu Nasıl Bir Seviyesizlik!” Twitter Yıkılıyor; Öykü Serter Bile Beklemiyordu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Didem Delen Kimdir? Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu! mask
Kısmetse Olur Didem Delen Kimdir? Kısmetse Olur Didem Delen Şimdi Ne Yapıyor? Didem Delen’in Yaşını Duyanlar Şok Oldu!
Darmaduman Dizisi Final Mi Yapıyor? Darmaduman Dizisi Neden Final Yapıyor? Darmaduman Oyuncuları Kimlerdir? mask
Darmaduman Dizisi Final Mi Yapıyor? Darmaduman Dizisi Neden Final Yapıyor? Darmaduman Oyuncuları Kimlerdir?
Neşet Ertaş Kimdir? Neşat Ertaş’ın Kahır Dolu Hayatı Yürekleri Burktu! Neşet Ertaş Nerelidir? mask
Neşet Ertaş Kimdir? Neşat Ertaş’ın Kahır Dolu Hayatı Yürekleri Burktu! Neşet Ertaş Nerelidir?
Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hande Ataizi Nerelidir? mask
Camdaki Kız Cana Öldü Mü? Camdaki Kız Dizisinin Cana’sı Hande Ataizi Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hande Ataizi Nerelidir?
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Değişti! Seyran Bir Tarafa Ferit Bambaşka Bir Tarafa… Seyirciler Asıl Korkuyu Şimdi Yaşayacak! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Değişti! Seyran Bir Tarafa Ferit Bambaşka Bir Tarafa… Seyirciler Asıl Korkuyu Şimdi Yaşayacak!
Hastanelerde Çalışacak Eleman Aranıyor! 18 ile 55 Yaş Arasındaki Herkes Başvursun! Yüksek Maaş Garanti… Mülakat, Sınav Şartı Yok! mask
Hastanelerde Çalışacak Eleman Aranıyor! 18 ile 55 Yaş Arasındaki Herkes Başvursun! Yüksek Maaş Garanti… Mülakat, Sınav Şartı Yok!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL