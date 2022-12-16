Masumlar Apartmanı Oyuncusundan Tüyleri Diken Diken Açıklama! “Çoluk Çocuk Var Abi Ne Diyorsun!” Meğer Öyle Bir Şey Yapıyormuş Ki…

Bir dönem Masumlar Apartmanı isimli dizide aldığı ‘Naci’ rolü ile hafızalara kazınan Tansel Öngel, bu sezon ise düşük reyting nedeniyle kısa süre ekranda kalan Hayat Bugün isimli dizinin ‘Aras’ karakterine hayat vermişti. Her iki rolüyle de çok beğenilen Tansel Öngel, geçtiğimiz gün bir programa katıldı. Katıldığı programda ‘mezarlık hobi’sini açıklayan Tansel Öngel, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Peki, Tansel Öngel mezarlık olayı ne? Tansel Öngel’in mezarlık hobisi ne? Tansel Öngel, mezarlıklar ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…

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