Masumlar Apartmanı Oyuncusundan Tüyleri Diken Diken Açıklama! “Çoluk Çocuk Var Abi Ne Diyorsun!” Meğer Öyle Bir Şey Yapıyormuş Ki…
Bir dönem Masumlar Apartmanı isimli dizide aldığı ‘Naci’ rolü ile hafızalara kazınan Tansel Öngel, bu sezon ise düşük reyting nedeniyle kısa süre ekranda kalan Hayat Bugün isimli dizinin ‘Aras’ karakterine hayat vermişti. Her iki rolüyle de çok beğenilen Tansel Öngel, geçtiğimiz gün bir programa katıldı. İşte detaylar...
Bir dönem Masumlar Apartmanı isimli dizide aldığı ‘Naci’ rolü ile hafızalara kazınan Tansel Öngel, bu sezon ise düşük reyting nedeniyle kısa süre ekranda kalan Hayat Bugün isimli dizinin ‘Aras’ karakterine hayat vermişti. Her iki rolüyle de çok beğenilen Tansel Öngel, geçtiğimiz gün bir programa katıldı. Katıldığı programda ‘mezarlık hobi’sini açıklayan Tansel Öngel, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Peki, Tansel Öngel mezarlık olayı ne? Tansel Öngel’in mezarlık hobisi ne? Tansel Öngel, mezarlıklar ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…
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16 Ara 2022 - 13:56 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.