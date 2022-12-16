Çöp Adam Dizisinde Başrol Ayrılıyor! Seyirci Şokta... Final Kararı Yakındır! Daha Yeni Başladı! Sedef Avcı Kimdir, Kaç Yaşında?
Ekranların yeni yapımlarından biri olan Çöp Adam dizisi, sezona hızlı başladı. Reyting listesine girmeyi başaran Çöp Adam dizisi, her bölümünde biraz daha çok izlenmeyi başarırken; aynı zamanda hikayesi ile de ilgi uyandırdı. Yeni sezona hızla ısınması beklenen Çöp Adam dizisinden gelen ayrılık haberinin detayları haberimizde...
Ekranların yeni yapımlarından biri olan Çöp Adam dizisi, sezona hızlı başladı. Reyting listesine girmeyi başaran Çöp Adam dizisi, her bölümünde biraz daha çok izlenmeyi başarırken; aynı zamanda hikayesi ile de ilgi uyandırdı. Yeni sezona hızla ısınması beklenen Çöp Adam dizisinden gelen ayrılık haberi ise, dizinin seyircisinde kelimenin tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oluşturdu! Peki, Çöp Adam dizisinde neler oluyor? Çöp Adam dizisi bitecek mi? Çöp Adam dizisinden hangi oyuncu ayrılacak? İşte, detaylar…
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16 Ara 2022 - 23:11 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.